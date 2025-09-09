Δεύτερη συνάντηση Φάμελλου - Δούκα

Πρώτα σε διαδήλωση, στη Θεσσαλονίκη, μετά στη Βουλή, για τη Γάζα.

Στην Θεσσαλονίκη συναντήθηκαν τυχαία, στη διαδήλωση έξω από το Βελλίδειο όπου μιλούσε ο πρωθυπουργός. Ομως, συζήτησαν, φωτογραφήθηκαν και έγινε γνωστό ότι συμφώνησαν στα βασικά, στην υπονόμευση του θεσμού της αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση.

Σήμερα θα συναντηθούν ξανά, προγραμματισμένα αυτή τη φορά.

Στις 15:00, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έχει καλέσει στο γραφείο του, στη Βουλή, τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Βηθλεέμ, Maher Canahuati και τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Yussef Dorkhom.

Προφανώς, και πάλι θα υπάρξει συναντίληψη.

Α.Σ.