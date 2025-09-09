Games
Δεύτερη συνάντηση Φάμελλου - Δούκα

Δεύτερη συνάντηση Φάμελλου - Δούκα
Πρώτα σε διαδήλωση, στη Θεσσαλονίκη, μετά στη Βουλή, για τη Γάζα.

Στην Θεσσαλονίκη συναντήθηκαν τυχαία, στη διαδήλωση έξω από το Βελλίδειο όπου μιλούσε ο πρωθυπουργός. Ομως, συζήτησαν, φωτογραφήθηκαν και έγινε γνωστό ότι συμφώνησαν στα βασικά, στην υπονόμευση του θεσμού της αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση.

Σήμερα θα συναντηθούν ξανά, προγραμματισμένα αυτή τη φορά.

Στις 15:00, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έχει καλέσει στο γραφείο του, στη Βουλή, τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Βηθλεέμ, Maher Canahuati και τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Yussef Dorkhom.

Προφανώς, και πάλι θα υπάρξει συναντίληψη.

Α.Σ.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

