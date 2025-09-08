Μπλεγμένοι στο καλώδιο

Η καθυστέρηση στην πόντιση του καλωδίου και οι φήμες που τη συνοδεύουν μόνο την Άγκυρα εξυπηρετούν.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, κάλεσε τη Λευκωσία να αποδείξει ότι θέλει το έργο της ενεργειακής διασύνδεσης, το οποίο, όπως είπε, θα ωφελήσει κυρίως την Κύπρο, αίροντας την ενεργειακή της απομόνωση.

Ο Κύπριος πρόεδρος Ν. Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι και, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει θα τις εκπληρώσει. Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους».

Ανέφερε επίσης ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε δημόσιες αντιπαραθέσεις που «δεν βοηθούν» και μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. «Έχει σημασία να λέμε λιγότερα και να πράττουμε περισσότερα», κατέληξε.

Συμπέρασμα:

- Η ανταλλαγή αιχμών και υπαινιγμών επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας διέρχονται σοβαρότατη κρίση.

- Η αιτία της εμπλοκής μόνο, υποθετικά, μπορεί να προσδιοριστεί αφού τίποτα δεν λέγεται καθαρά.

- Η καθυστέρηση στην πόντιση του καλωδίου και οι φήμες που τη συνοδεύουν μόνο την Αγκυρα εξυπηρετούν.

Α.Σ.