Μπλεγμένοι στο καλώδιο

Η καθυστέρηση στην πόντιση του καλωδίου και οι φήμες που τη συνοδεύουν μόνο την Άγκυρα εξυπηρετούν.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, κάλεσε τη Λευκωσία να αποδείξει ότι θέλει το έργο της ενεργειακής διασύνδεσης, το οποίο, όπως είπε, θα ωφελήσει κυρίως την Κύπρο, αίροντας την ενεργειακή της απομόνωση.

Ο Κύπριος πρόεδρος Ν. Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι και, μιλώντας σε δημοσιογράφους, τόνισε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει θα τις εκπληρώσει. Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους».

Ανέφερε επίσης ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε δημόσιες αντιπαραθέσεις που «δεν βοηθούν» και μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. «Έχει σημασία να λέμε λιγότερα και να πράττουμε περισσότερα», κατέληξε.

Συμπέρασμα:

- Η ανταλλαγή αιχμών και υπαινιγμών επιβεβαιώνει ότι οι σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας διέρχονται σοβαρότατη κρίση.

- Η αιτία της εμπλοκής μόνο, υποθετικά, μπορεί να προσδιοριστεί αφού τίποτα δεν λέγεται καθαρά.

- Η καθυστέρηση στην πόντιση του καλωδίου και οι φήμες που τη συνοδεύουν μόνο την Αγκυρα εξυπηρετούν.

Α.Σ.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για όσους παίρνουν κλοζαπίνη – Αναθεωρημένες συστάσεις

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

