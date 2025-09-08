Αρχίζει η μάχη των δημοσκοπήσεων

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που «τρέχουν» από σήμερα για να καταγράψουν τον αντίκτυπο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ.
Ο απόηχός τους εκ των πραγμάτων θα επηρεάσει την ατμόσφαιρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη, όταν θα βρίσκεται εκεί, για πρώτη φορά με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Δεδομένη η αγωνία στα κομματικά επιτελεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πλειοψηφία και η μειοψηφία έχουν τις ίδιες προσδοκίες. Αυτό ισχύει και για τη ΝΔ και για το ΠΑΣΟΚ.
Α.Σ.