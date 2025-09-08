Αρχίζει η μάχη των δημοσκοπήσεων

Θέμα ημερών τα πρώτα ευρήματα.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που «τρέχουν» από σήμερα για να καταγράψουν τον αντίκτυπο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ.

Ο απόηχός τους εκ των πραγμάτων θα επηρεάσει την ατμόσφαιρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη, όταν θα βρίσκεται εκεί, για πρώτη φορά με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Δεδομένη η αγωνία στα κομματικά επιτελεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πλειοψηφία και η μειοψηφία έχουν τις ίδιες προσδοκίες. Αυτό ισχύει και για τη ΝΔ και για το ΠΑΣΟΚ.

Α.Σ.