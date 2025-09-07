Το μήνυμα στον Δένδια

Πώς έβγαλε εκτός κάδρου τον ΥΠΑΜ ο Πρωθυπουργός.

Με μεγάλη έμφαση ο Κ. Μητσοτάκης, στην ομιλία του στο Βελλίδειο, τόνισε ότι δεν υπάρχει γι αυτόν δίλημμα «Rafale ή επιδόματα», εξηγώντας ότι το 2026 θα διατεθούν 2,3 δισ. ευρώ για εξοπλισμούς.

«Αν κάποιοι ήθελαν αντί για Rafale και Belharra να κάνουμε την αξία τους σε επιδόματα να το πουν καθαρά. Εγώ πάντως εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω. Όπως δεν κάνω και εκπτώσεις στη θέση μας στον πυρήνα της Ευρώπης» ανέφερε.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κ. Μητσοτάκης πήρε πάνω του την πολιτική άμυνας και ασφάλειας της χώρας, έβγαλε εκτός κάδρου τον δημοφιλέστατο ΥΠΑΜ Νίκο Δένδια και υπερασπίστηκε την απόφασή του για ενεργό στήριξη της Ουκρανίας μετά την επίθεση που δέχτηκε από τη Ρωσία.

Α.Σ.