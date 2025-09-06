Μηνύματα στήριξης Φάμελλου σε Δούκα

Όσα τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Δεν έχασαν την ευκαιρία Σωκράτης Φάμελλος και Χάρης Δούκας που βρέθηκαν στην πορεία έξω από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε την στήριξή του στην προσπάθεια που κάνει ο Χάρης Δούκας στην Δήμο Αθηναίων και στην ΚΕΔΕ. Είπε χαρακτηριστικά «αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δυναμώσει η φωνή της».

Με αυτόν τον τρόπο, το κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην 89η ΔΕΘ «Προοδευτική Ελλάδα» φαίνεται οτι αποκτά και προγραμματικό περιεχόμενο και συνέργειες και συμμαχίες.

Μπ. Γ.