Μηνύματα στήριξης Φάμελλου σε Δούκα

Μηνύματα στήριξης Φάμελλου σε Δούκα
Όσα τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Δεν έχασαν την ευκαιρία Σωκράτης Φάμελλος και Χάρης Δούκας που βρέθηκαν στην πορεία έξω από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε την στήριξή του στην προσπάθεια που κάνει ο Χάρης Δούκας στην Δήμο Αθηναίων και στην ΚΕΔΕ. Είπε χαρακτηριστικά «αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δυναμώσει η φωνή της».

Με αυτόν τον τρόπο, το κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην 89η ΔΕΘ «Προοδευτική Ελλάδα» φαίνεται οτι αποκτά και προγραμματικό περιεχόμενο και συνέργειες και συμμαχίες.

Μπ. Γ.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

