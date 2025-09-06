Δημοσκόπηση - σοκ για το μεταναστευτικό

Όπως όλα δείχνουν, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις έχουν χάσει τη μάχη της επιρροής σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό - προσφυγικό.

Κι όμως. Μπορεί να υπάρχει διεθνής κατακραυγή για το νόμο Πλεύρη και να αντιδρούν οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δικηγορικοί σύλλογοι, εκπρόσωποι δικαστών, ο Συνήγορος του Πολίτη. Αλλά οι μετρήσεις δείχνουν μεγάλη κοινωνική αποδοχή της αυστηροποίησης στο μεταναστευτικό και μάλιστα διακομματικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, δημοσκόπηση που έχουν υπόψη τους στο Μέγαρο Μαξίμου και σε κόμματα της αντιπολίτευσης, δείχνει ότι η κοινωνική πλειοψηφία επιβραβεύει τη σκληρή γραμμή και δεν δίνει σημασία στην ουσία, δηλαδή αν κάποιες διατάξεις είναι ασύμβατες με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η ατμόσφαιρα που καλλιεργείται, ότι οι μετανάστες είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα μας ικανοποιεί τους περισσότερους. Και μάλιστα όχι μόνο στη ΝΔ και στα δεξιά της αλλά και μεταξύ ψηφοφόρων της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Όπως όλα δείχνουν, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις έχουν χάσει τη μάχη της επιρροής σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό-προσφυγικό. Δεν ενημερώνουν σωστά και με τον σωστό τρόπο, δεν πείθουν, δεν εμπνέουν.

Και η νύχτα βαθαίνει.

Α.Σ.