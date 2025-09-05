Ποιοι συνταξίδεψαν μαζί με τον Αλέξη και την Μπέττυ στη Θεσσαλονίκη

Στην ίδια πτήση και η Ντόρα.

Με βραδινή πτήση ταξίδεψε ο Αλέξης Τσίπρας για τη Θεσσαλονίκη, καθώς το απόγευμα σήμερα είναι ομιλητής στο Συνέδριο του Economist.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μπέττυ, ενώ στην ίδια πτήση βρισκόταν και η Ντόρα Μπακογιάννη.

Ο πληροφοριοδότης μας είδε επίσης μεταξύ άλλων τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Φαραντούρη, αλλά και τον πρώην γραμματέα Γιώργο Βασιλειάδη.

Στο Συνέδριο, ωστόσο, θα είναι και άλλοι βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που θα αποτελέσει θέμα προς συζήτηση...

