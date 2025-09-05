Games
Ο Πληροφοριοδότης

Αναζητείται «Νικήτας Νο 2»

Αναζητείται «Νικήτας Νο 2» Φωτογραφία: George Vitsaras / ΑΡΧΕΙΟΥ/ SOOC
Βουλευτής με συναφή χαρακτηριστικά για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, στη θέση του εκλιπόντος Απ. Βεσυρόπουλου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος της Βουλής ο Νικήτας Κακλαμάνης. Θεωρούν ότι ενώνει όλες τις πτέρυγες της παράταξης και υποστηρίζει τον πρωθυπουργό με τρόπο που δεν τον απομακρύνει από τη λαϊκή βάση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, αναζητείται ένας βουλευτής με συναφή χαρακτηριστικά για τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, στη θέση του εκλιπόντος Απ. Βεσυρόπουλου.

Δεν τον έχουν βρει. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, φαβορί για τη θέση ήταν ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Α.Σ.

