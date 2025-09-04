Η σκιά του Αντετοκούνμπο πάνω από τη Βουλή

Γιατί δεν ακούστηκε το όνομα του κορυφαίου μπασκετμπολίστα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για το μεταναστευτικό, με αφορμή το τραμπικής φιλοσοφίας ν/σ Πλεύρη, διεξαγόταν ο αγώνας μπάσκετ Ελλάδας-Βοσνίας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον πάγκο λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό του. Η απουσία του από το παιχνίδι ήταν καταλυτική για την ήττα της Εθνικής, όπως και η συμμετοχή του για τη νίκη στα προηγούμενα παιχνίδια.

Αναμενόμενο ήταν να γίνουν εισηγήσεις σε υπουργούς από συνεργάτες τους ώστε να αναφερθούν στο παράδειγμα του Αντετοκούνμπο που θαυμάζεται και λατρεύεται από την κοινωνική πλειοψηφία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, σχετική εισήγηση έγινε και στον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη που, όμως, δεν μπόρεσε να αρθρώσει το όνομα του σπουδαίου αθλητή, αφού άλλωστε δυσκολεύεται να πει ακόμη και τη λέξη «μετανάστης» χωρίς να βάλει μπροστά το «λαθρο».

Α.Σ.