Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Η σκιά του Αντετοκούνμπο πάνω από τη Βουλή

Η σκιά του Αντετοκούνμπο πάνω από τη Βουλή Φωτογραφία: AP Photo/Chara Savvidou
Γιατί δεν ακούστηκε το όνομα του κορυφαίου μπασκετμπολίστα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για το μεταναστευτικό, με αφορμή το τραμπικής φιλοσοφίας ν/σ Πλεύρη, διεξαγόταν ο αγώνας μπάσκετ Ελλάδας-Βοσνίας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον πάγκο λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό του. Η απουσία του από το παιχνίδι ήταν καταλυτική για την ήττα της Εθνικής, όπως και η συμμετοχή του για τη νίκη στα προηγούμενα παιχνίδια.

Αναμενόμενο ήταν να γίνουν εισηγήσεις σε υπουργούς από συνεργάτες τους ώστε να αναφερθούν στο παράδειγμα του Αντετοκούνμπο που θαυμάζεται και λατρεύεται από την κοινωνική πλειοψηφία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, σχετική εισήγηση έγινε και στον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη που, όμως, δεν μπόρεσε να αρθρώσει το όνομα του σπουδαίου αθλητή, αφού άλλωστε δυσκολεύεται να πει ακόμη και τη λέξη «μετανάστης» χωρίς να βάλει μπροστά το «λαθρο».

Α.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Η μοναξιά του Καιρίδη

Η μοναξιά του Καιρίδη

Ο Πληροφοριοδότης
H Βουλή των Ελλήνων στο πλευρό των τραυματισμένων παιδιών από την Παλαιστίνη

H Βουλή των Ελλήνων στο πλευρό των τραυματισμένων παιδιών από την Παλαιστίνη

Πολιτική
Τι συμβαίνει με το καφενείο της Βουλής;

Τι συμβαίνει με το καφενείο της Βουλής;

Ο Πληροφοριοδότης
Παιδιά από την Παλαιστίνη στη Βουλή με πρωτοβουλία της Ζωής

Παιδιά από την Παλαιστίνη στη Βουλή με πρωτοβουλία της Ζωής

Πολιτική

NETWORK

Παπασταύρου: Οι δηλώσεις Κεραυνού για τη μη βιωσιμότητα του έργου GSI δημιουργούν στέλνουν αμφίσημο μήνυμα για την ολοκλήρωσή του

Παπασταύρου: Οι δηλώσεις Κεραυνού για τη μη βιωσιμότητα του έργου GSI δημιουργούν στέλνουν αμφίσημο μήνυμα για την ολοκλήρωσή του

ienergeia.gr
Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

Πώς το βάρος της γυναίκας επηρεάζει τη γονιμότητα και την υγεία του εμβρύου

healthstat.gr
Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

healthstat.gr
Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

healthstat.gr
Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

ienergeia.gr
Χριστοδουλίδης: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ποινικά αδικήματα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Χριστοδουλίδης: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ποινικά αδικήματα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

ienergeia.gr
Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

healthstat.gr
Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

Η Metlen στον FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

ienergeia.gr