To «καρφί» του Ν. Ανδρουλάκη για τον Αλ. Τσίπρα

Επιβεβαιώνεται η αλλαγή «γραμμής» του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Από την αδιαφορία στην επίθεση.

Στην ομιλία του για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ανέφερε το όνομα Αλέξης Τσίπρας. Του αφιέρωσε, όμως, μια ολόκληρη παράγραφο, μιλώντας για την ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης, για να τον καταγγείλει για τυχοδιωκτισμό και να ξεκαθαρίσει ότι δεν θεωρεί πως στέκονται στην ίδια όχθη.

Το επίμαχο απόσπασμα:

( ... )

«Μια παράταξη με έργο μοναδικό σε θεσμούς, υποδομές και κοινωνικό κράτος. Μια παράταξη που αναγνώρισε και τα λάθη της, σηκώνοντας το βάρος στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της χώρας. Ένα φορτίο, που οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές όχι μόνο προσπάθησαν να αποφύγουν αλλά εργαλειοποίησαν, για να κατακτήσουν την εξουσία, χωρίς ίχνος συνείδησης για τη ζημιά, που έκαναν στη χώρα. Συμπεριφέρθηκαν τυχοδιωκτικά χωρίς ηθικούς φραγμούς αποδεικνύοντας ότι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων».

Όπως έχει επισημάνει η στήλη, η «γραμμή» της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό άλλαξε. Δεν μιλούν πια για «εσωκομματικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ» αλλά για ένα σύστημα εξουσίας χωρίς μεγάλες διαφορές από το σύστημα Μητσοτάκη.

Α.Σ.