Η σύγκρουση Χ. Δούκα - κυβέρνησης φτάνει μέχρι την Γάζα

Το συμπέρασμα είναι ότι η σύγκρουση της κυβέρνησης με τον Δήμαρχο Αθηναίων κλιμακώνεται, αγγίζοντας πλέον θέματα που υπερβαίνουν κατά πολύ την αυτοδιοικητική ατζέντα.

Ο πρώτος που εγκάλεσε τον Δήμαρχο Αθηναίων ότι δεν κάνει όσα πρέπει για να αισθάνονται άνετα οι Ισραηλινοί πολίτες στην πρωτεύουσα ήταν ο Ισραηλινός πρέσβης Ν. Κατς. Το έκανε δημόσια (μιλώντας στην «Καθημερινή») και είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Οπως όλα δείχνουν, στο παρασκήνιο οι πιέσεις συνεχίζονται με δεδομένη την στενή σχέση της κυβέρνησης με το καθεστώς Νετανιάχου.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με επιστολή της στον Δήμαρχο Αθηναίων, του ζήτησε να φροντίσει ώστε να μην υπάρχουν επιθετικά για το Ισραήλ γκράφιτι στους τοίχους της πόλης.

«Στην απρόκλητη και υβριστική δήλωση της Υπουργού Τουρισμού δεν αξίζει να απαντήσουμε» σχολίασαν πηγές του Δήμου Αθηναίων, προκαλώντας την αντίδραση της Ο. Κεφαλογιάννη που τον επέκρινε ότι «δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος» γιατί «δεν τον αφορά ούτε το πρόβλημα, ούτε η λύση του. Αντίθετα, αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις, μακριά από τα καθήκοντα του».

Απαντώντας, πηγές του Δήμου Αθηναίων, σημείωσαν ότι "οι 3 Υπουργοί έγιναν 4", εννοώντας ότι μετά την επίθεση που δέχθηκε από τρεις υπουργούς για το άνοιγμα της Β. Ολγας, τη σκυτάλη πήρε η υπουργός Τουρισμού. «Αναμένουμε και τον επόμενο, αφού όπως φαίνεται όλα γίνονται κατόπιν εντολής» είπαν για να καταλήξουν: «Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών της Αθήνας».

Α.Σ.