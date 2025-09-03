Οταν η Ομάδα Αλήθειας αγάπησε την Ζωή

Δεν είναι πια η συνήγορος βιαστή όπως την είχε παρουσιάσει ο Γ. Φλωρίδης, αλλά απλώς η ΠτΒ επί πρωθυπουργίας Τσίπρα...

Όταν υπάρχει τόση διάθεση για πολιτική εξόντωση του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να συνδυαστούν εντελώς ετερόκλητες δυνάμεις.

Για παράδειγμα, η αγαπημένη της ΝΔ Ομάδα Αλήθειας προβάλλει την επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.

Δηλαδή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν είναι πια η συνήγορος βιαστή όπως την είχε παρουσιάσει ο Γ. Φλωρίδης ούτε μία από τους "εραστές του ξυλολίου", όπως γράφουν διάφοροι "γαλάζιοι" στα social media.

Είναι απλώς η ΠτΒ επί πρωθυπουργίας Τσίπρα...

{https://x.com/omadaalithias/status/1962766984187138215}

Α.Σ.