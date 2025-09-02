Βορίδης - Πλεύρης, μια γροθιά

Πράγματι, ο Πλεύρης εφαρμόζει το δόγμα Βορίδη κραυγάζοντας ακόμη περισσότερο για να διεγείρει αντιμεταναστευτικά ανακλαστικά.

Είναι σπάνιο και γι' αυτό αξιοσημείωτο, ένας πρώην υπουργός να συγχαίρει αυτόν που τον διαδέχθηκε, ενώ ο ίδιος έμεινε εκτός κυβέρνησης. Είναι η περίπτωση του Μάκη Βορίδη που, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, έφυγε από το υπουργείο Μετανάστευσης έχοντας προετοιμάσει το έδαφος για να πάρει τη σκυτάλη ο Θάνος Πλεύρης, συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο της αυστηροποίησης.

Οταν πήρε το λόγο στη Βουλή ο Μάκης Βορίδης ξεκίνησε συγχαίροντας τον Θ. Πλεύρη, «για την υιοθέτηση μιας νομοθετικής εργασίας, η οποία είχε ξεκινήσει» επί των ημερών του στο υπουργείο.

Και πράγματι, ο Πλεύρης εφαρμόζει το δόγμα Βορίδη κραυγάζοντας ακόμη περισσότερο για να διεγείρει αντιμεταναστευτικά ανακλαστικά.

Άξιος συνεχιστής, καλός μαθητής, πιστός στο πνεύμα του ΛΑΟΣ από τον οποίο προέρχονται και οι δύο.

Α.Σ.