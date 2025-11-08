Πρωτόγνωρα πράγματα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Έχουμε λοιπόν και λέμε:

-Ο Μάκης Βορίδης παραιτείται από υπουργός για να υπερασπίσει το όνομά του όταν η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στη Βουλή.

-Ο Γρηγόρης Βάρρας εκδιώχθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Μάκη Βορίδη με κατηγορίες που έχει επανειλημμένως αναφέρει δημοσίως.

-Ο πρωθυπουργός μετά από κάποια χρόνια παίρνει για σύμβουλό του τον Γρ. Βάρρα.

-Βάρρας και Βορίδης αλληλοκατηγορούνται με βαρείς χαρακτηρισμούς στην Εξεταστική.

-Ο Βάρρας επιμένει πως ως σύμβουλος του πρωθυπουργού δεν είπε τίποτε στον Μητσοτάκη για όσα είχε κακά διαπίστωσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ!

-Το Μαξίμου «στηρίζει», όπως λέει, τόσο τον πρώην υπουργό όσο και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ!

-Ο πρωθυπουργός κρατάει σύμβουλό του τον Γρ. Βάρρα, επιβραβεύοντάς τον πιθανόν γιατί ...δεν τον ενημέρωσε για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Ειδικά για τα τελευταία δεν έχει δίκιο ο Μ. Βορίδης για τις αιχμές που αφήνει κατά του Μαξίμου;

Β.Σκ.