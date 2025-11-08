Έχουμε λοιπόν και λέμε:
-Ο Μάκης Βορίδης παραιτείται από υπουργός για να υπερασπίσει το όνομά του όταν η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στη Βουλή.
-Ο Γρηγόρης Βάρρας εκδιώχθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Μάκη Βορίδη με κατηγορίες που έχει επανειλημμένως αναφέρει δημοσίως.
-Ο πρωθυπουργός μετά από κάποια χρόνια παίρνει για σύμβουλό του τον Γρ. Βάρρα.
-Βάρρας και Βορίδης αλληλοκατηγορούνται με βαρείς χαρακτηρισμούς στην Εξεταστική.
-Ο Βάρρας επιμένει πως ως σύμβουλος του πρωθυπουργού δεν είπε τίποτε στον Μητσοτάκη για όσα είχε κακά διαπίστωσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ!
-Το Μαξίμου «στηρίζει», όπως λέει, τόσο τον πρώην υπουργό όσο και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ!
-Ο πρωθυπουργός κρατάει σύμβουλό του τον Γρ. Βάρρα, επιβραβεύοντάς τον πιθανόν γιατί ...δεν τον ενημέρωσε για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ!
Ειδικά για τα τελευταία δεν έχει δίκιο ο Μ. Βορίδης για τις αιχμές που αφήνει κατά του Μαξίμου;
Β.Σκ.