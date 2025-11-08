Δείτε την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στον Μάκη Βορίδη αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής.

Ο ίδιος τόνισε πως: «Μπορεί ο κ. Βορίδης να μίλησε χθες με την άνεση κάποιου που η ΝΔ έκανε τα πάντα για να προστατεύσει και να μην πάει σε προανακριτική, η ουσία του σκανδάλου όμως είναι εδώ.

Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί όπως και το γεγονός ότι ο αγροτικός κόσμος είναι στον αέρα και η αποκλειστική ευθύνη είναι του Κ. Μητσοτάκη».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Τι δεν είπε ο Βορίδης και γιατί είναι εκτεθειμένος...

Αναρωτήθηκε ο κ. Βορίδης αν μετά την απομάκρυνση του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ Βάρρα σταμάτησαν οι έλεγχοι. Η απάντηση είναι ποιοι έλεγχοι;

Ας δούμε τα στοιχεία:

* Επί Βάρρα, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 20, υπάρχει δημόσια ανακοίνωση ότι βρέθηκαν πλαστοί ιδιοκτησιακοί τίτλοι με βάση τους οποίους κάποιοι έπαιρναν επιδοτήσεις. Εδώ ακριβώς είναι η καρδιά του σκανδάλου.

* Στις 26 Οκτωβρίου του 20 ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι έστειλε υποθέσεις στον εισαγγελέα.

* ο Βάρρας βγάζει νέα αυστηρή εγκύκλιο ελέγχων που επικεντρώνει στο πως διάφοροι απατεώνες, δηλώνοντας ψεύτικα στοιχεία παίρνουν εθνικό απόθεμα και άρα επιδοτήσεις.

* Ο Βορίδης διώχνει τον Βάρρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

* Ο Βορίδης απαντάει στην Βουλή ότι δεν είναι δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ να ελέγχει τίτλους ιδιοκτησίας, δηλαδή τον πυρήνα του σκανδάλου.

* Ο νέος πρόεδρος που τοποθέτησε ο Βορίδης ακυρώνει την εγκύκλιο Βάρρα για τους ελέγχους και επανέρχεται σε ελέγχους που αφήνουν απέξω την καρδιά του προβλήματος.

Άρα πολύ απλά, όσοι έλεγχοι και να γινόντουσαν από την στιγμή που δεν τσέκαραν και το ζήτημα των πλαστών τίτλων ουσιαστικά ήταν τουλάχιστον ανεπαρκής.

