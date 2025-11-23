Ήταν ο Μάκης αυτός που συμβούλεψε τον ...Φραπέ;

«Η Εξεταστική μπορεί να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του» παραδέχθηκε σε ραδιοφωνικό σταθμό ο Μάκης Βορίδης, εκθέτοντας τη «γαλάζια» πλειοψηφία και δικαιώνοντας την αντιπολίτευση για τους χειρισμούς στην άρνηση του «Φραπέ» να παραστεί στην Επιτροπή.

Το ωραίο όμως είναι ότι συνάδελφοί του δηλώνουν πως ο πρώην υπουργός είναι αυτός που συμβούλεψε τον ...Φραπέ ή τους δικηγόρους του να επιλέξει να μην παρουσιαστεί στην Επιτροπή!

ΥΓ: Το παράδειγμα του ...Φραπέ, πάντως, θα το ακολουθήσει και η ...Φερράρι!

Τ.Τε.