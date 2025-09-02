Games
Τρεις υποψήφιοι για τη θέση του Αρχιεπισκόπου της Μονής Σινά

Τρεις υποψήφιοι για τη θέση του Αρχιεπισκόπου της Μονής Σινά Φωτογραφία: AP
Ανοιχτό το ενδεχόμενο παραίτησης Δαμιανού.

Το ενδεχόμενο παραίτησης του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού είναι απολύτως υπαρκτό, με το παρασκήνιο να είναι έντονο τόσο σε πολιτικό όσο και σε θρησκευτικό επίπεδο.

Όπως είναι σε θέση η στήλη να γνωρίζει, υπάρχουν ήδη για τη θέση δυο φαβορί και ένα αουτσάιντερ.

Τι αξιολογείται μεταξύ άλλων;
-Να μην έχουν επιρροή πάνω τους χώρες όπως η Ρωσία και η Τουρκία.
-Να μην έχουν προβλήματα με την Αίγυπτο.
-Να είναι συζητήσιμοι.

Εννοείται πως η Αθήνα έχει εξασφαλίσει πως όποιος επιλεγεί για τη θέση θα λάβει αμέσως την Αιγυπτιακή υπηκοότητα.

Πότε να αναμένουμε εξελίξεις; Αν πάνε καλά ακόμα και τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη...

Β. Σκ.

