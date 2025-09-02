Ο Δούκας στην ΔΕΘ, έξω από το Βελλίδειο

Δεν θα είναι εύκολο να βρει συνοδοιπόρους αποφασισμένους να εκτεθούν, γιατί ήδη δήμαρχοι που συμφωνούν μαζί του λένε σε ιδιωτικές συνομιλίες «μην μπλέξω καλύτερα».

Θα είναι η πρώτη φορά που ο Δήμαρχος Αθηναίων θα βρίσκεται έξω από το Βελλίδειο την ώρα της ομιλίας του πρωθυπουργού. Ο Χάρης Δούκας θα κάνει την αρχή προσπαθώντας να συσπειρώσει γύρω του όσους περισσότερους προοδευτικούς δημάρχους μπορεί για να διαμαρτυρηθούν για τον «οικονομικό στραγγαλισμό» που καταγγέλλει ότι υφίσταται η αυτοδιοίκηση λόγω των κυβερνητικών επιλογών.

Στις εκλογές της ΚΕΔΕ είχε υποστηριχθεί από το 30% των δημάρχων και προσπαθεί να κινητοποιήσει όσους μπορεί περισσότερους για να υπάρξει δυναμική αντίδραση σε αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως «υπονόμευση του θεσμού».

