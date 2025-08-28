Μήπως τελικά βολεύει τον Μητσοτάκη η συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο;

Ότι η συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού νόμου είναι στο τραπέζι δεν τίθεται εν αμφιβόλω.

Το Dnews έχει αναδείξει το θέμα εδώ και μήνες με αλλεπάλληλα ρεπορτάζ του. Η εξήγηση είναι απλή: Η δημοσκοπική υποχώρηση της ΝΔ σε ποσοστά μακριά και από το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο - που έχει ψηφίσει η παρούσα κυβέρνηση - καθιστά σχεδόν ουτοπική την όποια συζήτηση όχι για αυτοδυναμία αλλά ακόμα και για σχηματισμό κυβέρνησης.

Ασχέτως του τι θα επιλέξει να κάνει εν τέλει ο Πρωθυπουργός όταν έχει όλα τα δεδομένα του υπό διαμόρφωση πολιτικού χάρτη μπροστά του, αν θα μετακινήσει και πάλι δηλαδή τα δοκάρια στα μέτρα που τον βολεύουν, και μόνο η ύπαρξη της συζήτησης για νέο εκλογικό νόμο επιβεβαιώνει την κατάρρευση της κυβερνώσας παράταξης και λειτουργεί ως παραδοχή ήττας.

Ωστόσο, υπάρχει και μία δεύτερη ανάγνωση. Η συντήρηση της συζήτησης για νέο εκλογικό νόμο από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου δεν έχει μόνο μειονεκτήματα, αλλά υποκρύπτει και ένα σημαντικό όφελος: Δίνει ελπίδα για προοπτική επανεκλογής σε πλειάδα βουλευτών που σήμερα νοιώθουν παραγκωνισμένοι έξι χρόνια από τη λήψη αποφάσεων, διαφωνούν όλο και πιο ηχηρά με την χαρασσόμενη στρατηγική και θεωρούν δεδομένο πως δεν θα επανεκλεγούν.

Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας σε μία πολυτάραχη εσωκομματική περίοδο εντεινόμενης αμφισβήτησης...

Ν.Α.