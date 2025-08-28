Games
Μήπως τελικά βολεύει τον Μητσοτάκη η συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο;

Μήπως τελικά βολεύει τον Μητσοτάκη η συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο;
Ότι η συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού νόμου είναι στο τραπέζι δεν τίθεται εν αμφιβόλω.

Το Dnews έχει αναδείξει το θέμα εδώ και μήνες με αλλεπάλληλα ρεπορτάζ του. Η εξήγηση είναι απλή: Η δημοσκοπική υποχώρηση της ΝΔ σε ποσοστά μακριά και από το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σε συνδυασμό με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο - που έχει ψηφίσει η παρούσα κυβέρνηση - καθιστά σχεδόν ουτοπική την όποια συζήτηση όχι για αυτοδυναμία αλλά ακόμα και για σχηματισμό κυβέρνησης.

Ασχέτως του τι θα επιλέξει να κάνει εν τέλει ο Πρωθυπουργός όταν έχει όλα τα δεδομένα του υπό διαμόρφωση πολιτικού χάρτη μπροστά του, αν θα μετακινήσει και πάλι δηλαδή τα δοκάρια στα μέτρα που τον βολεύουν, και μόνο η ύπαρξη της συζήτησης για νέο εκλογικό νόμο επιβεβαιώνει την κατάρρευση της κυβερνώσας παράταξης και λειτουργεί ως παραδοχή ήττας.

Ωστόσο, υπάρχει και μία δεύτερη ανάγνωση. Η συντήρηση της συζήτησης για νέο εκλογικό νόμο από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου δεν έχει μόνο μειονεκτήματα, αλλά υποκρύπτει και ένα σημαντικό όφελος: Δίνει ελπίδα για προοπτική επανεκλογής σε πλειάδα βουλευτών που σήμερα νοιώθουν παραγκωνισμένοι έξι χρόνια από τη λήψη αποφάσεων, διαφωνούν όλο και πιο ηχηρά με την χαρασσόμενη στρατηγική και θεωρούν δεδομένο πως δεν θα επανεκλεγούν.

Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας σε μία πολυτάραχη εσωκομματική περίοδο εντεινόμενης αμφισβήτησης...

Ν.Α.

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

