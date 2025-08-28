Βελόπουλος υμνεί Τραμπ και Νετανιάχου

Δείχνει με κάθε τρόπο ότι δεν ενδιαφέρεται για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ μετά τις εκλογές γι αυτό και δεν κάνει βήματα προς τον... συστημισμό.

Αν συνεργάτες τους παρακολουθούσαν τα ελληνικά social media θα είχαν σίγουρα αναδημοσιεύσει τις αναρτήσεις του. Γιατί δεν είναι εύκολο να βρουν πολιτικό αρχηγό σε ευρωπαϊκή χώρα να εκφράζεται με τέτοιο ενθουσιασμό για τον Ντόναλντ Τραμπ, πόσο μάλλον για τον Μπ. Νετανιάχου.

Ομως ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, θαυμαστής του Πούτιν, έχει πλέον και άλλους ηγέτες ως πρότυπο. Και δεν έχει κανέναν δισταγμό να να το δηλώσει δημόσια. Ο Αμερικανός πρόεδρος τον συγκίνησε με την επίθεσή του στον Σόρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με την καταγγελία των γενοκτονιών που διέπραξαν οι Τούρκοι.

Ο Βελόπουλος δείχνει με κάθε τρόπο, ότι δεν ενδιαφέρεται για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ μετά τις εκλογές γι αυτό και δεν κάνει βήματα προς τον... συστημισμό. Ονειρεύεται τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την οποία ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός.

{https://twitter.com/velopky/status/1960737425925255372}

{https://twitter.com/velopky/status/1960610818233368787}

Α.Σ.