Ανανεώνεται η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας

Η απόφαση έχει ήδη ληφθεί.

Στα μέσα ακριβώς του επόμενου χρόνου λήγει η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Πρόκειται για δεύτερη θητεία στη συγκεκριμένη θέση, καθώς ορίστηκε για πρώτη Διοικητής στη θέση του Διοικητή τον Ιούνιο του 2024, όντως σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να ανανεωθεί η - εξαετής - θητεία του Διοικητή της ΤτΕ για τρίτη φορά, μέχρι δηλαδή το 2032.

Έτσι, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Στουρνάρας θα είναι Διοικητής το 2028, όταν η Τράπεζα της Ελλάδος θα γιορτάζει τα εκατό χρόνια από την ίδρυσή της...

Β.Σκ.