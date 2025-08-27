Games
Ανανεώνεται η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας

Ανανεώνεται η θητεία Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας Φωτογραφία: Nick Paleologos / SOOC
Η απόφαση έχει ήδη ληφθεί.

Στα μέσα ακριβώς του επόμενου χρόνου λήγει η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Πρόκειται για δεύτερη θητεία στη συγκεκριμένη θέση, καθώς ορίστηκε για πρώτη Διοικητής στη θέση του Διοικητή τον Ιούνιο του 2024, όντως σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να ανανεωθεί η - εξαετής - θητεία του Διοικητή της ΤτΕ για τρίτη φορά, μέχρι δηλαδή το 2032.

Έτσι, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Στουρνάρας θα είναι Διοικητής το 2028, όταν η Τράπεζα της Ελλάδος θα γιορτάζει τα εκατό χρόνια από την ίδρυσή της...

Β.Σκ.

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Αίγινα: Ένα ασθενοφόρο, τρεις οδηγοί και (ακόμα μία) ΕΔΕ δια... πάσαν νόσον

Μελέτη: Οι πραγματικοί λόγοι που γίνονται τόσες καισαρικές στην Ελλάδα

Προβιοτικά σε συνδυασμό με αντιβιοτικά; Η απάντηση από το Harvard

Τελικά οι καθαριστές αέρα έχουν οφέλη για την υγεία; Ποιους να αποφεύγετε

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

