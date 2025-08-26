Τι θα γίνει με τις τρεις έδρες που έχασαν οι «Σπαρτιάτες»

Το βασικό επιχείρημα Δουδωνή.

Δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, που διατυπώθηκε από τον βουλευτή Επικρατείας Π. Δουδωνή, να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές για να καλυφθούν οι τρεις έδρες που έχασαν οι «Σπαρτιάτες» με απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.

Το βασικό επιχείρημα του Π. Δουδωνή είναι ότι «είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές και η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θα επικαλεστεί την δικαστική απόφαση που δεν επιβάλλει την κάλυψη των εδρών.

Α.Σ.