Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Ερώτηση Δουδωνή για την κάλυψη των κενών εδρών των Σπαρτιατών

Ερώτηση Δουδωνή για την κάλυψη των κενών εδρών των Σπαρτιατών Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Ανεπίτρεπτο να λειτουργεί η Βουλή με λιγότερους από 300 βουλευτές, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Ερώτηση για την πλήρωση των κενών εδρών των Σπαρτιατών έκανε ο Βουλευτής Επικρατείας και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

Απευθυνόμενος στον υπουργό Εσωτερικών, ο κ. Δουδωνής ζητά αναπληρωματικές εκλογές με το άνοιγμα της Βουλής προκειμένου να καλυφθούν οι τρεις κενές έδρες των Σπαρτιατών, μετά την απόφαση του ΑΕΔ.

Στην ερώτησή του ο κ. Δουδωνής τονίζει ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτο η Βουλή να λειτουργεί με λιγότερους από 300 βουλευτές και επισημαίνει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις σχετικές έδρες

Αναλυτικά η ερώτηση Δουδωνή

«Κύριε Υπουργέ,

»Όπως καλά γνωρίζετε, σε συνέχεια των αποφάσεων υπ’ αριθμ. 9/2025 και 10/2025 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ), οι οποίες αφορούν την υπόθεση του κόμματος «Σπαρτιάτες», ακυρώθηκε η εκλογή τριών βουλευτών στις εκλογικές περιφέρειες Β΄ Πειραιώς, Β΄ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών. Οι αποφάσεις αυτές είχαν ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση των εν λόγω προσώπων από το βουλευτικό αξίωμα και τη δημιουργία αντίστοιχων κενών εδρών.

»Παρότι στο σκεπτικό των εν λόγω αποφάσεων αναφέρεται ότι οι έδρες αυτές «παραμένουν κενές», η κρίση αυτή δεν συνιστά δεσμευτική νομική διάγνωση ως προς τη διαδικασία πλήρωσης των εδρών. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1α του Συντάγματος, έχει αρμοδιότητα να εκδικάζει ενστάσεις κατά το άρθρο 58 του Συντάγματος, δηλαδή να κρίνει επί της εγκυρότητας της εκλογής και της έκπτωσης βουλευτών λόγω εκλογικών παραβάσεων ή έλλειψης νομίμων προσόντων. Η όποια παρεμπίπτουσα κρίση σχετικά με την πλήρωση των εδρών δεν παράγει δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα για την εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία, πολλώ δε μάλλον όταν υπάρχει ρητή και ειδική συνταγματική επιταγή.

»Επιπλέον, η Βουλή δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με ελλιπή νόμιμη συγκρότηση, δηλαδή με λιγότερους από τριακόσιους βουλευτές, εκτός εάν βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος της τετραετούς κοινοβουλευτικής περιόδου και οι κενές βουλευτικές έδρες δεν είναι περισσότερες από εξήντα (άρθρο 53 παρ. 2 Συντ).

»Ειδικότερα, το άρθρο 53 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ότι: «Βουλευτική έδρα που κενώθηκε μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου δεν συμπληρώνεται με αναπληρωματική εκλογή [...] εφόσον οι κενές έδρες δεν είναι περισσότερες από το ένα πέμπτο του όλου αριθμού των βουλευτών».

»Η εν λόγω διάταξη προβλέπει εξαίρεση από την υποχρεωτική πλήρωση κενών εδρών μόνον υπό τις εξής σωρευτικές προϋποθέσεις:
1. Να βρισκόμαστε εντός του τελευταίου έτους της βουλευτικής περιόδου· και
2. Οι κενές έδρες να μην υπερβαίνουν το 1/5 του συνόλου (δηλαδή τις 60 έδρες).

»Η παρούσα Βουλή δεν βρίσκεται στο τελευταίο έτος της συνταγματικά προβλεπόμενης τετραετούς θητείας της και οι κενές έδρεςυπόκεινται στην υποχρεωτική αναπλήρωση. Συνεπώς, η Κυβέρνηση δεν έχει διακριτική ευχέρεια, αλλά συνταγματική υποχρέωση να προβεί άμεσα στη προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών για την πλήρωση των ανωτέρω εδρών. Η μη προκήρυξη των εκλογών αυτών δημιουργεί πρόβλημα θεσμικής αντιπροσώπευσης στις εν λόγω τρεις εκλογικές περιφέρειες, καθώς οι Έλληνες πολίτες των εν λόγω περιφερειών τυγχάνουν υπό-εκπροσώπησης στην ελληνική Βουλή.

»Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

»1. Αναγνωρίζει η Κυβέρνηση ότι, υπό το φως των αποφάσεων 9/2025 και 10/2025 του ΑΕΔ, η μόνη συνταγματικά επιτρεπτή λύση για την πλήρωση των τριών κενωθεισών εδρών είναι η άμεση προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών στις οικείες εκλογικές περιφέρειες;
»2. Για ποιο λόγο δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα προκήρυξης των αναπληρωματικών εκλογών;
»3. Πότε προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί στις αναγκαίες θεσμικές ενέργειες, ιδίως στην έκδοση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος, για τη διενέργεια των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα αναπληρωματικών εκλογών στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών;».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Νευρολόγος: Το απλό τεστ 10 δευτερολέπτων που προβλέπει τον κίνδυνο της άνοιας

Νευρολόγος: Το απλό τεστ 10 δευτερολέπτων που προβλέπει τον κίνδυνο της άνοιας

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας κοιτάξουν στον καθρέφτη τους

Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας κοιτάξουν στον καθρέφτη τους

Πολιτική
Το ΠΑΣΟΚ ακούει Μακεδόνα

Το ΠΑΣΟΚ ακούει Μακεδόνα

Ο Πληροφοριοδότης
Γιατί ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συγκρούονται, συμφωνώντας, για το παλαιστινιακό

Γιατί ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συγκρούονται, συμφωνώντας, για το παλαιστινιακό

Πολιτική
Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ - κυβέρνησης και Άδωνι - Ζαχαριάδη για τον κομμουνισμό

Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ - κυβέρνησης και Άδωνι - Ζαχαριάδη για τον κομμουνισμό

Πολιτική

NETWORK

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr
Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

healthstat.gr
Νευρολόγος: Το απλό τεστ 10 δευτερολέπτων που προβλέπει τον κίνδυνο της άνοιας

Νευρολόγος: Το απλό τεστ 10 δευτερολέπτων που προβλέπει τον κίνδυνο της άνοιας

healthstat.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr
Σε έλλειψη φάρμακο για τη σχιζοφρένεια μέχρι τον Οκτώβριο – Τι να προσέχουν οι ασθενείς

Σε έλλειψη φάρμακο για τη σχιζοφρένεια μέχρι τον Οκτώβριο – Τι να προσέχουν οι ασθενείς

healthstat.gr
Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

healthstat.gr
Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr