Ο Νικήτας περιμένει τη Ζωή

Η νέα κοινοβουλευτική σεζόν θα έχει σίγουρα ένταση και ένα από τα δίδυμα που θα πρωταγωνιστήσουν θα είναι αυτό του Νικήτα Κακλαμάνη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής θα υποδεχτεί την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας με δύο πρωτοβουλίες: Μια συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας στην οποία την είχε παραπέμψει πριν κλείσει η Βουλή μετά από επίθεση της στον αντιπρόεδρο της Βουλής Γ. Λαμπρούλη και αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής, ώστε να μπει σε λειτουργία ο περίφημος «κόφτης» που θα σβήνει τον ήχο σε όποιον ομιλητή υπερβαίνει το χρόνο που δικαιούται.

Εννοείται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν πρόκειται να αδιαφορήσει ή να αντιδράσει ήπια.

Α.Σ.