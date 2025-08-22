Games
Γιατί η Ζέτα δεν θα είναι η νέα γραμματέας της «γαλάζιας» ΚΟ

Γιατί η Ζέτα δεν θα είναι η νέα γραμματέας της «γαλάζιας» ΚΟ
Ψάχνουν και έναν βουλευτή από τους «διαφωνούντες» - Ποια ονόματα ακούγονται.

Η Ζέτα Μακρή δεν θα είναι τελικά η νέα γραμματέας της «γαλάζιας» ΚΟ μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεζυρόπουλου.

Η ίδια, άλλωστε, είχε αρνηθεί αντίστοιχη πρόταση όταν είχε παυτεί από υφυπουργός Παιδείας- σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που είχε μεταφέρει και τότε η στήλη- παρότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των βουλευτών.

Το Μαξίμου αναζητεί πλέον εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων και βουλευτές από τους διαφωνούντες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας συζητείται το όνομα του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, ενώ στο τραπέζι έπεσε -έκπληξη- και το όνομα του Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

Δραστήριος ως προς την επιλογή φέρεται και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η γνώμη του οποίου ακούγεται πλέον πολύ από το Μαξίμου.

Β.Σκ.

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

