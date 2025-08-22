Γιατί η Ζέτα δεν θα είναι η νέα γραμματέας της «γαλάζιας» ΚΟ

Ψάχνουν και έναν βουλευτή από τους «διαφωνούντες» - Ποια ονόματα ακούγονται.

Η Ζέτα Μακρή δεν θα είναι τελικά η νέα γραμματέας της «γαλάζιας» ΚΟ μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεζυρόπουλου.

Η ίδια, άλλωστε, είχε αρνηθεί αντίστοιχη πρόταση όταν είχε παυτεί από υφυπουργός Παιδείας- σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που είχε μεταφέρει και τότε η στήλη- παρότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των βουλευτών.

Το Μαξίμου αναζητεί πλέον εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων και βουλευτές από τους διαφωνούντες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας συζητείται το όνομα του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, ενώ στο τραπέζι έπεσε -έκπληξη- και το όνομα του Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

Δραστήριος ως προς την επιλογή φέρεται και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η γνώμη του οποίου ακούγεται πλέον πολύ από το Μαξίμου.

