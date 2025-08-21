Games
Η Ζωή συντάσσει κυβερνητικό πρόγραμμα

Η Ζωή συντάσσει κυβερνητικό πρόγραμμα Φωτογραφία: SOOC/ DIMITRIS KAPANTAIS
Ετοιμάζεται να κάνει την έκπληξη στη ΔΕΘ, παρουσιάζοντας οικονομικό πρόγραμμα με πολύ συγκεκριμένες και επεξεργασμένες θέσεις.

Η βασική επίκριση που δέχεται η Πλεύση Ελευθερίας είναι ότι πρόκειται για μονοπρόσωπο-μονοθεματικό κόμμα διαμαρτυρίας χωρίς εφαρμόσιμες και κοστολογημένες προτάσεις.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ετοιμάζεται να κάνει την έκπληξη στη ΔΕΘ, παρουσιάζοντας οικονομικό πρόγραμμα με πολύ συγκεκριμένες και επεξεργασμένες θέσεις.

Όπως πληροφορείται η στήλη, θα δίνεται έμφαση στην απαλλαγή από το ΦΠΑ ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία κοκ), στη διαγραφή ιδιωτικών χρεών που συνδέονται με μνημονιακά βάρη και στην άσκηση πίεσης στις τράπεζες ώστε να δείξουν στοιχειώδη κοινωνική υπευθυνότητα.

Α.Σ.

