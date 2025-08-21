Προς αλλαγή ψηφοδελτίων

Το αίτημα του Δ. Καιρίδη θα ικανοποιηθεί και αυτό θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.

Την αρχή έκανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β Αθήνας Δημήτρης Καιρίδης, προτείνοντας να ισχύσει και στις εθνικές εκλογές αυτό που ίσχυε στις ευρωεκλογές, δηλαδή η αναγραφή του αριθμού των σταυρών στην κορυφή των ψηφοδελτίων.

Τη θέση αυτή υιοθέτησαν αρκετοί βουλευτές της ΝΔ στο πλαίσιο συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και η πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου ενισχύθηκε με μια ερώτηση προς τον ΥΠΕΣ Θ. Λιβάνιο.

Η αναγραφή του αριθμού των σταυρών εμποδίζει την παράτυπη προσθήκη σταυρών σε ψηφοδέλτια που δεν έχουν συμπληρωμένο τον μεγαλύτερο επιτρεπτό αριθμό. Αυτή η πρακτική ευνοεί εκ των πραγμάτων τους βουλευτές που έχουν ισχυρό μηχανισμό στα εκλογικά τμήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, το αίτημα του Δ. Καιρίδη θα ικανοποιηθεί και αυτό θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.

Α.Σ.