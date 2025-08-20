Games
Σκωτσέζικο ντους για τον Ερντογάν

Σκωτσέζικο ντους για τον Ερντογάν Φωτογραφία: AP Photo/Petros Karadjias
Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στις 7-8 Ιουλίου του 2026, στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέλει μια θέση δίπλα στον Ζελένσκι στις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ και τον Πούτιν. Αλλά δεν το έχει πετύχει ούτε φαίνεται να ευδοκιμεί η προσπάθειά του να πραγματοποιηθούν οι επόμενες συναντήσεις κορυφής για το ουκρανικό στην Τουρκία.

Η απογοήτευσή του θα μετριάστηκε μαθαίνοντας ότι ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στις 7-8 Ιουλίου του 2026, στην Άγκυρα.

Στη φετινή, που έγινε στη Χάγη, παρέστη ο Ντ. Τραμπ και αποφασίστηκε η άνοδος των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ για τα κράτη-μέλη.

Σοβαρά πράγματα, δηλαδή, και, ίσως, κοντά στις επόμενες ελληνικές εκλογές.

Α.Σ.

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Τι αποκαλύπτει η μυρωδιά του σώματός μας για την υγεία μας

Τα 4 καλύτερα κατεψυγμένα λαχανικά για ρύθμιση του σακχάρου

Τα μεσογειακά βότανα που έχουν ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Όσα εξηγεί μικροβιολόγος

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

