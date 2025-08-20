Σκωτσέζικο ντους για τον Ερντογάν

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την επόμενη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στις 7-8 Ιουλίου του 2026, στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέλει μια θέση δίπλα στον Ζελένσκι στις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ και τον Πούτιν. Αλλά δεν το έχει πετύχει ούτε φαίνεται να ευδοκιμεί η προσπάθειά του να πραγματοποιηθούν οι επόμενες συναντήσεις κορυφής για το ουκρανικό στην Τουρκία.

Στη φετινή, που έγινε στη Χάγη, παρέστη ο Ντ. Τραμπ και αποφασίστηκε η άνοδος των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ για τα κράτη-μέλη.

Σοβαρά πράγματα, δηλαδή, και, ίσως, κοντά στις επόμενες ελληνικές εκλογές.

Α.Σ.