Οι ελπίδες στον Βαρθολομαίο

Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και η συνάντηση με τον Κώστα Καραμανλή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ στα μέσα Σεπτεμβρίου και αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η συζήτησή τους δεν θα περιοριστεί μόνο στο ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αλλά σε όλο το πλέγμα των ελληνοτουρκικών και αυτό δίνει μια δυνατότητα στην ελληνική διπλωματία.

Το Σάββατο ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκε στην Ιμβρο με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Είναι παράξενο που από την κυβέρνηση δεν υπάρχει εγρήγορση για επαφή μαζί του πριν από το ταξίδι του στις ΗΠΑ. Ειδικά όταν η σχέση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο που θα τον συνοδεύει παντού έχει διαρραγεί για λόγους που ποτέ δεν εξηγήθηκαν.

Α.Σ.