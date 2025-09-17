«Όλες οι θρησκείες του κόσμου διδάσκουν την αξία κάθε ανθρώπινου προσώπου».

Στην Ουάσινγκτον συνεχίζεται η δεκαήμερη περιοδεία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ, με αφορμή τη βράβευσή του με το διεθνές βραβείο Templeton. Ο Πατριάρχης έγινε δεκτός με ιδιαίτερες τιμές στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπου έστειλε μήνυμα ειρήνης, αλληλεγγύης και ενότητας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ιστορική αίθουσα Ben Franklin Room, με την παρουσία του Ελληνοαμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών Μάικλ Ρήγα, ο οποίος τόνισε τη σημασία της ομογένειας και της παρουσίας του Πατριαρχείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισήμανε ότι η θρησκεία πρέπει να υπηρετεί την ανθρώπινη ενότητα και τον σεβασμό μεταξύ των λαών, απορρίπτοντας κάθε μορφή μίσους ή προκατάληψης. Όπως σημείωσε, η αληθινή θρησκεία συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών ειρήνης, συμφιλίωσης και δημοκρατικής συνύπαρξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε ότι το έργο των θρησκευτικών ηγετών σήμερα είναι να ανοίγουν χώρο για αμοιβαίο σεβασμό, διαθρησκειακό διάλογο και συμφιλίωση. «Η ουσιαστική συμβολή των μεγάλων θρησκευτικών παραδόσεων πρέπει να είναι η δημιουργία πεδίων αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης», είπε. «Όλες οι θρησκείες του κόσμου διδάσκουν την αξία κάθε ανθρώπινου προσώπου.».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcv7wso3zomp?integrationId=40599y14juihe6ly}