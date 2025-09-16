40 λεπτά κράτησε η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Και μόνο ότι βρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου έχει σημασία. Από εκεί και πέρα, μυστήριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τον υποδέχτηκε στην είσοδο και μετά το τέλος της συνάντησης δεν έγιναν δηλώσεις.

Επομένως, μόνο από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου δόθηκε ενημέρωση εκ των υστέρων, η οποία είναι η αναμενόμενη: Εγκάρδια ατμόσφαιρα, το ζήτημα των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Τουρκία στην κορυφή της ατζέντας, συζήτηση για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Η συνάντηση θα είχε μεγαλύτερο διπλωματικό ενδιαφέρον αν είχαν ανταλλαγεί χαιρετισμοί on camera ή αν έκαναν δηλώσεις μετά Τραμπ και Βαρθολομαίος, πόσο μάλλον αν γινόταν γνωστή κάποια επικοινωνία του Οικουμενικού Πατριάρχη με την κυβέρνηση πριν ή μετά.

