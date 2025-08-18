Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Έκπληξη με Καρπόζηλο

Έκπληξη με Καρπόζηλο
Η επιλογή της «Καθημερινής» έχει πολιτικό ενδιαφέρον και αξιακό πρόσημο.

Εντύπωση προκάλεσε η προβολή στο πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης «Καθημερινής» άρθρου του ιστορικού Κ. Καρπόζηλου που επιχείρησε να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί διαδηλώνετε για τη Γάζα και όχι για την Ουκρανία».

Ο Κ. Καρπόζηλος, αναγνωρισμένος ως επιστήμονας και ως συγγραφέας, είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς, μαχητικός στις συζητήσεις για ιδεολογικά φορτισμένα ζητήματα, με θάρρος γνώμης και ενσυναίσθηση.

Επειδή το ερώτημα «γιατί διαδηλώνετε για τη Γάζα και όχι για την Ουκρανία» τίθεται συνήθως από εκπροσώπους του ακραίου κέντρου προκειμένου να υπερασπιστούν υπόγεια τον Νετανιάχου, η επιλογή της εφημερίδας έχει πολιτικό ενδιαφέρον και αξιακό πρόσημο.

Β.Σκ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Χαρίτσης για Παλαιστίνη: «Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση από τώρα, τι θα ψηφίσει;»

Χαρίτσης για Παλαιστίνη: «Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση από τώρα, τι θα ψηφίσει;»

Πολιτική
Αναγνωστοπούλου: Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα

Αναγνωστοπούλου: Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα

Πολιτική
Χαρίτσης για τις φωτιές: Κυβέρνηση καμένης γης - Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο (Βίντεο)

Χαρίτσης για τις φωτιές: Κυβέρνηση καμένης γης - Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο (Βίντεο)

Πολιτική
Την αποπομπή Βούλτεψη ζητά η Νέα Αριστερά

Την αποπομπή Βούλτεψη ζητά η Νέα Αριστερά

Πολιτική

NETWORK

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

Burnout στο ΕΣΥ: Η σιωπηλή πανδημία των υγειονομικών

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

Μακροζωία: Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις κάνουν καλό στην υγεία σας

healthstat.gr
Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κοιμάστε με το κατοικίδιό σας; Όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

Διαιτολόγοι: 9 Φρούτα με τους περισσότερους υδατάνθρακες

healthstat.gr