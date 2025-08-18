Έκπληξη με Καρπόζηλο

Η επιλογή της «Καθημερινής» έχει πολιτικό ενδιαφέρον και αξιακό πρόσημο.

Εντύπωση προκάλεσε η προβολή στο πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης «Καθημερινής» άρθρου του ιστορικού Κ. Καρπόζηλου που επιχείρησε να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί διαδηλώνετε για τη Γάζα και όχι για την Ουκρανία».

Ο Κ. Καρπόζηλος, αναγνωρισμένος ως επιστήμονας και ως συγγραφέας, είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς, μαχητικός στις συζητήσεις για ιδεολογικά φορτισμένα ζητήματα, με θάρρος γνώμης και ενσυναίσθηση.

Επειδή το ερώτημα «γιατί διαδηλώνετε για τη Γάζα και όχι για την Ουκρανία» τίθεται συνήθως από εκπροσώπους του ακραίου κέντρου προκειμένου να υπερασπιστούν υπόγεια τον Νετανιάχου, η επιλογή της εφημερίδας έχει πολιτικό ενδιαφέρον και αξιακό πρόσημο.

Β.Σκ