Όταν ο Αλέξανδρος Κλώσσας τα πρόβλεψε όλα

Τελικά η κυβέρνηση έχει γίνει απολύτως προβλέψιμη.

Ο Αλέξανδρος Κλώσσας, με ανάρτησή του την ώρα που ξεκίνησαν οι πυρκαγιές, περιέγραψε τα επόμενα βήματα, ένα-ένα.

Διαβάστε την ανάρτηση του γνωστού δημοσιογράφου:

«Μετά το Χαλάνδρι πέρυσι, φέτος καίγεται η Πάτρα (και η Χίος ξανά, και η Ζάκυνθος, και η Πρέβεζα και το Μεσολόγγι και το Θυμάρι και η ορεινή Κορινθία κ.α). Περιμένω με μεγάλη αγωνία την επικοινωνιακή διαχείριση της νέας καταστροφής χιλιάδων στρεμμάτων, δεκάδων σπιτιών και επιχειρήσεων και το χαμό εκατοντάδων ζώων. Φαντάζομαι θα γίνει μια σύγκριση με άλλες χώρες και πόλεις. Το Λος Άντζελες είναι μια καλή περίπτωση που κάηκαν (ξύλινα) σπίτια στον οικιστικό ιστό.

Και η Τουρκία που για μέρες η φωτιά καταστρέφει τα πάντα. Και η Ισπανία και η Βουλγαρία και η Αλβανία. Θα επαναλάβουν ότι δεν έχουμε ανταλλακτικά για τα canadair και έχουμε παραγγείλει νέα πυροσβεστικά αεροπλάνα, αλλά δυστυχώς είχε κλείσει το εργοστάσιο και θα έρθουν το 2028. Θα μας επισημάνουν και ότι όσα λεφτά και να δώσεις, η μάχη με τη φωτιά και τους ανέμους είναι άνιση.

Φαντάζομαι ότι η κλιματική κρίση είναι μια καλή δικαιολογία για να εξηγήσεις, γιατί ενώ τον χειμώνα που πρέπει να σχεδιάζεις πώς θα σβήνεις το καλοκαίρι τις φωτιές, έδερνες τους πυροσβέστες για να μην κάνεις επιπλέον προσλήψεις.

Αλλά ξέχασα έχουμε drones και δορυφόρους και υψηλή τεχνολογία και ήμασταν πιο έτοιμοι από ποτέ… και φέτος!».

Τι δεν προέβλεψε ο Αλέξανδρος Κλώσσας;

Την ανακοίνωση πως θα έχουν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών που κάηκαν. Ανακοίνωση που εκδόθηκε την ώρα που εκκενώνονταν οι συνοικισμοί, οι κωμοπόλεις, τα προάστια της Πάτρας.

Ε αυτό θα πρέπει να είσαι πολύ διεστραμμένος για να το προβλέψεις! Μα την ώρα που καίγονταν περιοχές να υπόσχονται αναστολή του ΕΝΦΙΑ;

Β.Σκ.