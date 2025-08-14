Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Όταν ο Αλέξανδρος Κλώσσας τα πρόβλεψε όλα

Όταν ο Αλέξανδρος Κλώσσας τα πρόβλεψε όλα Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Τελικά η κυβέρνηση έχει γίνει απολύτως προβλέψιμη.

Ο Αλέξανδρος Κλώσσας, με ανάρτησή του την ώρα που ξεκίνησαν οι πυρκαγιές, περιέγραψε τα επόμενα βήματα, ένα-ένα.

Διαβάστε την ανάρτηση του γνωστού δημοσιογράφου:

«Μετά το Χαλάνδρι πέρυσι, φέτος καίγεται η Πάτρα (και η Χίος ξανά, και η Ζάκυνθος, και η Πρέβεζα και το Μεσολόγγι και το Θυμάρι και η ορεινή Κορινθία κ.α). Περιμένω με μεγάλη αγωνία την επικοινωνιακή διαχείριση της νέας καταστροφής χιλιάδων στρεμμάτων, δεκάδων σπιτιών και επιχειρήσεων και το χαμό εκατοντάδων ζώων. Φαντάζομαι θα γίνει μια σύγκριση με άλλες χώρες και πόλεις. Το Λος Άντζελες είναι μια καλή περίπτωση που κάηκαν (ξύλινα) σπίτια στον οικιστικό ιστό.

Και η Τουρκία που για μέρες η φωτιά καταστρέφει τα πάντα. Και η Ισπανία και η Βουλγαρία και η Αλβανία. Θα επαναλάβουν ότι δεν έχουμε ανταλλακτικά για τα canadair και έχουμε παραγγείλει νέα πυροσβεστικά αεροπλάνα, αλλά δυστυχώς είχε κλείσει το εργοστάσιο και θα έρθουν το 2028. Θα μας επισημάνουν και ότι όσα λεφτά και να δώσεις, η μάχη με τη φωτιά και τους ανέμους είναι άνιση.

Φαντάζομαι ότι η κλιματική κρίση είναι μια καλή δικαιολογία για να εξηγήσεις, γιατί ενώ τον χειμώνα που πρέπει να σχεδιάζεις πώς θα σβήνεις το καλοκαίρι τις φωτιές, έδερνες τους πυροσβέστες για να μην κάνεις επιπλέον προσλήψεις.

Αλλά ξέχασα έχουμε drones και δορυφόρους και υψηλή τεχνολογία και ήμασταν πιο έτοιμοι από ποτέ… και φέτος!».

Τι δεν προέβλεψε ο Αλέξανδρος Κλώσσας;

Την ανακοίνωση πως θα έχουν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών που κάηκαν. Ανακοίνωση που εκδόθηκε την ώρα που εκκενώνονταν οι συνοικισμοί, οι κωμοπόλεις, τα προάστια της Πάτρας.

Ε αυτό θα πρέπει να είσαι πολύ διεστραμμένος για να το προβλέψεις! Μα την ώρα που καίγονταν περιοχές να υπόσχονται αναστολή του ΕΝΦΙΑ;

Β.Σκ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά στην Πάτρα: Αναζωπύρωση στην περιοχή Μπάλα, μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Φωτιά στην Πάτρα: Αναζωπύρωση στην περιοχή Μπάλα, μήνυμα από το 112 για εκκένωση

Ελλάδα
Φωτιά στην Αχαΐα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν 2 από τους 3 συλληφθέντες - Τι υποστήριξαν

Φωτιά στην Αχαΐα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν 2 από τους 3 συλληφθέντες - Τι υποστήριξαν

Ελλάδα
Ολυμπία Οδός: Άνοιξε η περιμετρική Πατρών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ολυμπία Οδός: Άνοιξε η περιμετρική Πατρών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ελλάδα
Κασσελάκης: Πελετίδης, πυροσβέστες, εθελοντές ήταν στη φωτιά - Γιατί δεν πήγαν οι υπουργοί και ο Μητσοτάκης;

Κασσελάκης: Πελετίδης, πυροσβέστες, εθελοντές ήταν στη φωτιά - Γιατί δεν πήγαν οι υπουργοί και ο Μητσοτάκης;

Πολιτική

NETWORK

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

healthstat.gr
Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

healthstat.gr
FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

healthstat.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr