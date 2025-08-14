Καμπάνια 26 εκατ. για «εκκένωση προς Σύνταγμα»

Με τις πυρκαγιές να κατακαίουν ανεμπόδιστες ότι βρεθεί στο διάβα τους και το 112 να έχει αποκτήσει πλέον νέα νοηματοδότηση, μετά και τις εκκενώσεις ολόκληρων προαστίων της Πάτρας προς το κέντρο της πόλης, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διαφημιστική καμπάνια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το ενδιαφέρον, εν προκειμένω, δεν επικεντρώνεται ωστόσο στο κατά πόσο η κατανομή των διαφημιστικών κονδυλίων του αρμόδιου Υπουργού, Γιάννη Κεφαλογιάννη, θα είναι δίκαιη και θα αντιστοιχεί στα ποιοτικά στοιχεία του εκάστοτε Μέσου (επισκεψιμότητα, εργαζόμενοι κλπ). Αλλά στο μήνυμα που θα επιχειρήσει να επικοινωνήσει έναντι 26,8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης διαφημιστική καμπάνια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση» του κόσμου «για δράσεις αντιμετώπισης και πρόληψης κινδύνων και φυσικών καταστροφών».

Μετά τις εικόνες που βλέπουμε στην Πάτρα, να εκκενώνονται δηλαδή ολόκληρα προάστια όπως το Μαρούσι προς το κέντρο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας και να παραδίδονται ανεμπόδιστα στις φλόγες, η πρόκληση για την «ιδέα» της καμπάνιας καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη.

Ίσως ένα «εκκενώσατε τη χώρα με κατεύθυνση προς πλατεία Συντάγματος» να ήταν αρκετά περιγραφικό της κατάστασης.

Ν.Α.