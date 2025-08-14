Καλλιάνος vs Βούλτεψη - άρχισαν τα συντροφικά μαχαιρώματα στη ΝΔ

Με μια εκτενή ανάρτηση, ο Γ. Καλλιάνος εξέφρασε τη διαφωνία του καλώντας όλους να δείχνουν «ενσυναίσθηση και σύνεση» στο δημόσιο λόγο τους.

Ο Γιάννης Καλλιάνος εκλέγεται στο νότιο τομέα της Β Αθήνας, όπως και η Σοφία Βούλτεψη.

Με δεδομένο τον ανταγωνισμό που θα δυσκολέψει για τους υποψήφιους βουλευτές της ΝΔ στις επόμενες εκλογές, ήταν μεγάλος ο πειρασμός να μην αφήσει να πάει χαμένη η ευκαιρία που του έδωσε με την ανεκδιήγητη δήλωσή της ότι «η χώρα μας υστερεί στο θέμα των εθελοντών», που προκάλεσε την οργή των εποχικών πυροσβεστών.

Με μια εκτενή ανάρτηση, ο Γ. Καλλιάνος εξέφρασε τη διαφωνία του καλώντας όλους να δείχνουν «ενσυναίσθηση και σύνεση» στο δημόσιο λόγο τους.

Την αποδοκίμασε, δηλαδή, ξεκάθαρα και έντονα, όπως δεν έκαναν από το Μέγαρο Μαξίμου.

Α.Σ.