Αντιπερισπασμό με τη βία στα... Πανεπιστήμια

Νέα προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα!

Μάλλον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την κυβέρνηση.

Οι πληροφορίες επιμένουν πως από τα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη θα επιχειρήσει αντιπερισπασμό με τα Πανεπιστήμια.

Διαρρέει ήδη στο φιλικό της Τύπο για πολλοστή φορά (και απορούμε πώς τα καταπίνουν αμάσητα σοβαρές κατά τα άλλα εφημερίδες) για διαγραφές αιώνιων φοιτητών, σχέδια φύλαξης και όλα αυτά που ακούμε επί έξι και πλέον χρόνια κάθε λίγο και λιγάκι!

Φανερή η προσπάθεια να αλλάξει την ατζέντα, αλλά και να αποφύγει συγκεκριμένα ερωτήματα.

Για την ακρίβεια στη φοιτητική κατοικία, για την έλλειψη φοιτητικών εστιών, αλλά και για το φιάσκο των «μη κρατικών» Πανεπιστημίων!

Τι από όλα αυτά δεν είναι άραγε αλήθεια;

Β.Σκ.

