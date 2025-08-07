Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Το Μαξίμου ήξερε από τις 8 Ιουλίου για τη ρηματική διακοίνωση του Καΐρου!

Το Μαξίμου ήξερε από τις 8 Ιουλίου για τη ρηματική διακοίνωση του Καΐρου! Φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Ο υπουργός Εξωτερικών δεν είχε ενημερώσει ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ούτε τη Βουλή, αποκρύπτοντας το γεγονός.

Στις 8 Ιουλίου, σχεδόν έναν μήνα δηλαδή πριν τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών την Τετάρτη στην Αθήνα, είχε παραδοθεί στην ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο η ρηματική διακοίνωση, με την οποία η Αίγυπτος ζητούσε εξηγήσεις για τα ανώτατα όρια της ΑΟΖ, όπως τα όριζε η ελληνική κυβέρνηση με την ανακοίνωσή της στις 16 Απριλίου.

Η κυβέρνηση κράτησε μυστική τη ρηματική διακοίνωση, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών δεν ενημέρωσε τη Βουλή, ούτε καν τα κόμματα στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής!

Το γεγονός, δηλαδή, αποκρύφτηκε από τον ελληνικό λαό και τους πολιτικούς του εκπροσώπους.

Και σ΄ ανώτερα!

Β.Σκ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Μελέτη αποκαλύπτει: Πώς χωρίζει το 86% των ζευγαριών στην Ελλάδα

Μελέτη αποκαλύπτει: Πώς χωρίζει το 86% των ζευγαριών στην Ελλάδα

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

«Υποδειγματική η συμφωνία για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο»

«Υποδειγματική η συμφωνία για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο»

Ο Πληροφοριοδότης
Ραγδαίες εξελίξεις: Η Αίγυπτος αμφισβητεί την ελληνική ΑΟΖ

Ραγδαίες εξελίξεις: Η Αίγυπτος αμφισβητεί την ελληνική ΑΟΖ

Πολιτική
Συνάντηση Γεραπετρίτη - Αμπντελάτι: Διαβεβαιώσεις για το status quo της Μονής Σινά, καίρια η συμφωνία για ΑΟΖ

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Αμπντελάτι: Διαβεβαιώσεις για το status quo της Μονής Σινά, καίρια η συμφωνία για ΑΟΖ

Πολιτική
Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ: Απαντά στους ισχυρισμούς της Λιβύης

Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ: Απαντά στους ισχυρισμούς της Λιβύης

Πολιτική

NETWORK

Δερματολόγος: Οι κρέμες προσώπου που επιβάλλεται να χρησιμοποιείτε αν καπνίζετε

Δερματολόγος: Οι κρέμες προσώπου που επιβάλλεται να χρησιμοποιείτε αν καπνίζετε

healthstat.gr
Δήμου Βοΐου: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πλήρωση του δικτύου φυσικού αερίου στη Γαλατινή

Δήμου Βοΐου: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πλήρωση του δικτύου φυσικού αερίου στη Γαλατινή

ienergeia.gr
Ο Ιούλιος του 2025 ήταν ο 3ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ

Ο Ιούλιος του 2025 ήταν ο 3ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ

ienergeia.gr
Τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ

Τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ

ienergeia.gr
Τα ιδιαίτερα οφέλη που έχει η προπόνηση με βάρη για τις γυναίκες

Τα ιδιαίτερα οφέλη που έχει η προπόνηση με βάρη για τις γυναίκες

healthstat.gr
Μήπως βάζετε το λάδι μαλλιών λάθος; Το μυστικό για μακριά και υγιή μαλλιά

Μήπως βάζετε το λάδι μαλλιών λάθος; Το μυστικό για μακριά και υγιή μαλλιά

healthstat.gr
Οι παρενέργειες του Botox – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι παρενέργειες του Botox – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη - Μπ. Αμπντελάτι: Πυλώνες σταθερότητας Ελλάδα-Αίγυπτος

Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη - Μπ. Αμπντελάτι: Πυλώνες σταθερότητας Ελλάδα-Αίγυπτος

ienergeia.gr