Το Μαξίμου ήξερε από τις 8 Ιουλίου για τη ρηματική διακοίνωση του Καΐρου!

Ο υπουργός Εξωτερικών δεν είχε ενημερώσει ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ούτε τη Βουλή, αποκρύπτοντας το γεγονός.

Στις 8 Ιουλίου, σχεδόν έναν μήνα δηλαδή πριν τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών την Τετάρτη στην Αθήνα, είχε παραδοθεί στην ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο η ρηματική διακοίνωση, με την οποία η Αίγυπτος ζητούσε εξηγήσεις για τα ανώτατα όρια της ΑΟΖ, όπως τα όριζε η ελληνική κυβέρνηση με την ανακοίνωσή της στις 16 Απριλίου.

Η κυβέρνηση κράτησε μυστική τη ρηματική διακοίνωση, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών δεν ενημέρωσε τη Βουλή, ούτε καν τα κόμματα στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής!

Το γεγονός, δηλαδή, αποκρύφτηκε από τον ελληνικό λαό και τους πολιτικούς του εκπροσώπους.

Και σ΄ ανώτερα!

Β.Σκ.