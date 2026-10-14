Ο Νίκος Ανδρουλάκης κινδυνεύει να πάθει τώρα ότι η ΕΛΑΣ μετά το καλοκαίρι! Γιατί οι «κορυφαίοι» του ΠΑΣΟΚ δεν ακολουθούν την ακραία επιθετική πολιτική της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη.

Οι νέες δημοσκοπήσεις, με πρώτη την μέτρηση της OPINIONS το βράδυ της Τρίτης για λογαριασμό του Action24, δείχνουν πως παρά τη γενική του αντεπίθεση -και τη στήριξη από τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης- το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο στην τρίτη θέση, με τη διαφορά από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει σταθερά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο που αντιμετώπισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οπότε η ΕΛΑΣ έμεινε στάσιμη στις δημοσκοπήσεις ενώ είχε καλλιεργήσει την προσδοκία ότι θα σημειώσει μια ακόμα εκτίναξη των ποσοστών του.

Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη κινδυνεύει πλέον να βρεθεί αντιμέτωπη με τα ερωτήματα της κοινής γνώμης γιατί «δεν ξεκολάει η βελόνα» και δεν ξεφεύγει από την τρίτη θέση. Γιατί απομακρύνεται και άλλο το ενδεχόμενο διεκδίκησης της δεύτερης θέσης, καθώς για την πρώτη θέση κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να το πιστέψει. Και για να είμαστε ειλικρινείς, εκείνοι που πρώτοι ξέρουν πως ο στόχος «ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις εκλογές μόνο ρεαλιστικός δεν είναι παρά η ηγεσία του κόμματος και τα ηγετικά του στελέχη. Είναι προφανές πως εφόσον οι δημοσκοπήσεις επιμένουν η στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να επανεξεταστεί, οι στόχοι να επαπροσδιοριστούν, ο τρόπος λειτουργίας να είναι πραγματικά συλλογικός κοκ. Και όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι «αγνοείται» το ερώτημα γιατί το ΠΑΣΟΚ από το 2012 έως σήμερα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις βγαίναι τρίτο κόμμα, ανεξαρτήτως μάλιστα ηγεσίας!

Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον γιατί οι «πρωτοκλασάτοι» του ΠΑΣΟΚ δεν πρωτοστατούν μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη στις οξύτατες -και αδιέξοδες- επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ περισσότερο που η πλειοψηφία τους, να το πούμε καθαρά αλλά και ...κομψά, δεν τρέφει και τα ...καλύτερα συναισθήματα για τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ. Με αποτέλεσμα ο Νίκος Ανδρουλάκης να «δίνει τη μάχη» εναντίον του Τσίπρα (που εκλογικά και πολιτικά είναι και ο μόνος στόχος της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη) με στελέχη της στενής του ομάδας όπως ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Παναγιώτης Δουδωνής και ο Κώστας Τσουκαλάς λόγω και του θεσμικού του ρόλου, ως εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.