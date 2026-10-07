Ο πρωθυπουργός εκφράζει αισιοδοξία ότι η ΝΔ θα λάβει πάνω από ..40%, την αυτοδυναμία έχει στόχο η Καρυστιανού αλλά και ο Βελόπουλος, «γιατί όχι πρωθυπουργός» λέει η Ζωή, πρώτο έστω και με μια ψήφο διαφορά λέει το ΠΑΣΟΚ!

- «Θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%» διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη «γαλάζια» γιορτή για τα 52 χρόνια της ΝΔ.

-Η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει πως διεκδικεί την ...αυτοδυναμία! Λίγες ημέρες πριν προειδοποιούσε πως θα αποχωρήσει από την Ελλάδα για το εξωτερικό αν δεν μπει στη Βουλή! Από το 3% στο 37% δυο εβδομάδες δρόμο!

-Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στο στόχο "πρώτο κόμμα στο ΠΑΣΟΚ έστω και με μια ψήφο διαφορά"! Τη στιγμή που το νυν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι καν το φαβορί για τη δεύτερη θέση!

-Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνεντεύξεις της και απαντώντας σε ερωτήσεις δηλώνει για τον εαυτό της «γιατί όχι πρωθυπουργός;»

-Αυτοδυναμία για την Ελληνική Λύση επιζητά και ο πρόεδρός της Κυριάκος Βελόπουλος.

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Την ίδια στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα κλίμα απόλυτης αβεβαιότητας. Σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν αναποφάσιστοι, ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν και αν πάνε δεν ψηφίζουν κανέναν, ενώ σε μια έρευνα που έθεσε το σχετικό ερώτημα περίπου το 30% δηλώνει πως μέχρι τις εκλογές ενδέχεται να αλλάξει την ψήφο του!

Το γεγονός ότι σχεδόν κάθε κόμμα στις εκλογές δηλώνει ως στόχο του την ...αυτοδυναμία (!) δεν επιβεβαιώνει παρά τη μεγάλη κρίση του πολιτικού συστήματος και την περαιτέρω αποξένωσή του από τους πολίτες που ψάχνουν σανίδα για να κρατηθούν!