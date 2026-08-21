Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας. Στη νέα κατάσταση που δημιουργείται η Αθήνα μοιάζει να μην έχει ολοκληρωμένη στρατηγική, με τον πρωθυπουργό και αρμόδιους υπουργούς να συνεχίζουν τις διακοπές τους και την αντιπολίτευση να περιορίζεται σε έκδοση ανακοινώσεων.

Το σύνολο των βασικών διεκδικήσεων σε βάρος της χώρας μας επαναφέρει η Άγκυρα και μάλιστα προειδοποιεί ότι θα τις υπερασπίσει επί του πεδίου, προοιωνίζοντας ένα θερμό χειμώνα και ένα θερμό 2027.

«Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας που παρέλαβε τη σκυτάλη από το υπουργείο Εξωτερικών, προειδοποιώντας ουσιαστικά για μεταφορά της έντασης «επί του πεδίου».

Η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις και μοιάζει να μην διαθέτει ολοκληρωμένη στρατηγική, καθώς απάντησε μεν στην Άγκυρα την Πέμπτη με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, πλην όμως μοιάζει αμήχανη ως προς τις επόμενες κινήσεις της.

Είναι σαφές πως η τουρκική πλευρά επιμένει στο σύνολο των διεκδικήσεών της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις «γκρίζες ζώνες» και τις αμφισβητήσεις της για το καθεστώς νησιών και νησίδων, με το υπουργείο Άμυνας της γείτονος χώρας να σημειώνει επίσης πως το ελληνικό σχέδιο «δεν έχει νομικές συνέπειες» καθώς περιλαμβάνει σχηματισμούς η κυριότητα των οποίων δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών! Προειδοποιεί, μάλιστα, πως η Τουρκία διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και την ανάπτυξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα κλιμακώσει «και επί του πεδίου» αν η Αθήνα υλοποιήσει το σχεδιασμό της!

Στη νέα κατάσταση που δημιουργείται η Αθήνα μοιάζει να μην έχει ολοκληρωμένη στρατηγική, με τον πρωθυπουργό και αρμόδιους υπουργούς να συνεχίζουν τις διακοπές τους, να μην έχει τεθεί το θέμα -έστω και τυπικά-στην ΕΕ, να μην έχουν υπάρξει προσφυγές στους διεθνείς οργανισμούς κ.ο.κ.

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Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρεται να φλερτάρει με την ιδέα αξιοποίησης της κατάστασης για προσέλκυση ψήφων από τα δεξιά της, δείχνει όμως να κατανοεί πως δεν μπορεί να τραβήξει το σκοινί γιατί μπορεί να προκληθεί επεισόδιο στο Αιγαίο, επεισόδιο που αφενός δεν συμφέρει τη χώρα, αφετέρου ουδείς γνωρίζει πώς θα αντιμετωπιστεί και τι συνέπειες -και για ποιον- θα επιφέρει!

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Επί του θέματος τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα επανέλθουν...