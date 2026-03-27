Η θητεία της νυν ηγεσίας λήγει στις 30 Ιουνίου, βεβαίως για όσους δικαστικούς λειτουργούς συμπληρώνεται το όριο ηλικίας των 67 ετών. Οπότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει το εξής δίλημμα: Αν κάνει πρόωρες εκλογές πριν το καλοκαίρι τότε είναι αδύνατο να επιχειρήσει προηγουμένως επιλογή νέας ηγεσίας της Δικαιοσύνης- Το προηγούμενο με Παυλόπουλο.

Ένα πρόσθετο ζήτημα που σταθμίζει -ή πρέπει να σταθμίζει- ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν πάει σε πρόωρες εκλογές πριν το φετινό καλοκαίρι είναι και εκείνο της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Το πόσο τον απασχολεί -ή πρέπει να τον απασχολεί- ένα τέτοιο θέμα είναι φανερό αν συλλογιστούμε πόσες καυτές εκκρεμότητες αφήνει πίσω της η Κυβέρνησή του, π.χ. Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το τονίζουμε αυτό γιατί υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο, το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να παρακάμψει. Είναι το προηγούμενο του Προκόπη Παυλόπουλου, όπου ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την άνοιξη (τέλος Μαΐου) του 2019, αρνήθηκε να υπογράψει τα διατάγματα επιλογής της ηγεσίας του Αρείου Πάγου που του είχε στείλει η Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Για την ακρίβεια, τότε ο Προκόπης Παυλόπουλος επικαλέστηκε το Σύνταγμα (άρθρο 90) και την πρακτική εφαρμογής του από το 1975 και απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα -μέσα σε τεταμένο κλίμα για να θυμηθούμε την κατάσταση της εποχής- ότι τα διατάγματα επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης μπορούν να εκδοθούν νομίμως μόνο μετά την 30ή Ιουνίου, εφόσον βεβαίως λήγει λόγω ορίου ηλικίας (67ο) η θητεία της.

Επιπροσθέτως, ο Προκόπης Παυλόπουλος είχε επικαλεσθεί και το γεγονός ότι είχαν ήδη προκηρυχθεί εκλογές για τις 7 Ιουλίου, οπότε δεν ήταν δυνατό να γίνει επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης μέσα στην προεκλογική περίοδο. Και τούτο γιατί μέσα στην προεκλογική περίοδο η Κυβέρνηση κάνει μόνο διαχείριση τρεχουσών υποθέσεων, στις οποίες φυσικά και δεν περιλαμβάνονται η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την απόφαση αυτή του Προκόπη Παυλόπουλου είχαν επικροτήσει όλοι οι συνταγματολόγοι, με την εξαίρεση ορισμένων που βρίσκονταν κοντά στον Σύριζα (π.χ. Γιώργος Κατρούγκαλος και Ακρίτας Καϊδατζής). Το σπουδαιότερο όμως ήταν ότι την απόφαση του τότε ΠτΔ πρώτος είχε επικροτήσει, και μάλιστα δημοσίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μάλιστα κάποιοι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα είχαν κάνει την υπόθεση ότι με την στάση του αυτή ο Προκόπης Παυλόπουλος δήθεν «έκλεινε το μάτι» στον «εν αναμονή» Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να είμαστε όμως δίκαιοι ο Αλέξης Τσίπρας «δεν τσίμπησε» και δεν συγκρούσθηκε με τον ΠτΔ.

Συμπέρασμα: Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκηρύξει εκλογές πριν το καλοκαίρι πρέπει να ξεχάσει την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης για όσους λειτουργούς της λήγει η θητεία τους στις 30 Ιουνίου 2026. Είναι αδιανόητο να αλλάξει τώρα θέση σε σχέση με όσα ανεπιφύλακτα υποστήριξε το 2019. Κατά μείζονα λόγο το ίδιο ισχύει και για τον νυν ΠτΔ Κώστα Τασούλα. Δεν μπορεί να αποστεί από την πρακτική του προκατόχου του Προκόπη Παυλόπουλου, όταν έχει πια παγιωθεί και με την σύμφωνη γνώμη των κορυφαίων συνταγματολόγων.

Υ.Γ. Και μια «πιπεράτη» λεπτομέρεια της εποχής: Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα που είχαν ταχθεί κατά της αρνητικής στάσης του Προκόπη Παυλόπουλου είχαν ισχυρισθεί ότι υπέρ της υπογραφής των διαταγμάτων για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης είχε ταχθεί, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας τότε, η μετέπειτα ΠτΔ κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου.