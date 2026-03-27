Ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Προκόπη Παυλόπουλο χρησιμοποίησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε εκδήλωση αναγόρευσης του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε Επίτιμο Δημότη Λευκάρων.

«Με πολιτική σαφήνεια, νομική τεκμηρίωση και ορθολογική προσέγγιση, ο Προκόπης Παυλόπουλος αγγίζει τον πυρήνα του Κυπριακού και υπογραμμίζει με τρόπο εξαιρετικά απλό, σε όλους κατανοητό, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει λύση που να παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

«Βαθύτατα δημοκράτης, αδιαπραγμάτευτα ευρωπαϊστής, θιασώτης του ρεαλισμού, πολέμιος του κυνισμού, με ευαισθησία και ενσυναίσθηση, που κάνουν την πολιτική πιο ανθρώπινη, ο Προκόπης Παυλόπουλος άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα ως Βουλευτής, Υπουργός και ανώτατος άρχων του ελληνικού κράτους».

Τα παραπάνω τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τον Προκόπη Παυλόπουλο, στην εκδήλωση αναγόρευσης του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε Επίτιμο Δημότη Λευκάρων.

Η ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη είχε ως εξής:

«Είναι με αισθήματα χαράς, ιδιαίτερου σεβασμού, αλλά και υπερηφάνειας, που συμμετέχω στην αποψινή εκδήλωση, εδώ, στα πάντα φιλόξενα Λεύκαρα, προς τιμήν ενός εξέχοντος ακαδημαϊκού, διακεκριμένου πανεπιστημιακού και ενάρετου πολίτη που κόσμησε την πολιτική και αξιώθηκε να ανελιχθεί στο ύπατο αξίωμα του ελληνικού κράτους.

Καλωσορίζουμε στην Κύπρο, καλωσορίζουμε στα Λεύκαρα τον πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον αγαπητό μας Προκόπη Παυλόπουλο, του οποίου η παρουσία στα δημόσια δρώμενα είναι ταυτισμένη με την αφοσίωση, την ανιδιοτελή προσφορά και, κυρίως, είναι συνυφασμένη με την άδολη έγνοια για τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμούς ή προκαταλήψεις.

Η παρουσία μου συνιστά ένδειξη της εκτίμησης της κυπριακής πολιτείας και, βεβαίως, του κυπριακού λαού προς το πρόσωπο του κ. Παυλόπουλου. Και αυτό επειδή από όποιαν έπαλξη και αν υπηρέτησε τον απανταχού Ελληνισμό, περιλαμβανομένου, ασφαλώς, και του Κυπριακού Ελληνισμού, ο Προκόπης Παυλόπουλος ξεχώρισε γιατί κάθε του ενέργεια είχε ως αφετηρία την κατάρτιση, την ευθυκρισία, τη διαλεκτική, και, βεβαίως, ήταν στέρεα θεμελιωμένη στο ήθος και την εντιμότητα, που είναι ίδιον του χαρακτήρα του.

Βαθύτατα δημοκράτης, αδιαπραγμάτευτα ευρωπαϊστής, θιασώτης του ρεαλισμού, πολέμιος του κυνισμού, με ευαισθησία και ενσυναίσθηση, που κάνουν την πολιτική πιο ανθρώπινη, ο Προκόπης Παυλόπουλος άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα ως Βουλευτής, Υπουργός και ανώτατος άρχων του ελληνικού κράτους.

Επιτρέψτε μου να εξάρω και τη διαχρονική σημαντική βοήθεια που προσέφερε ο Προκόπης Παυλόπουλος στην υπόθεση της Κύπρου, αναφερόμενος ειδικά ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά την πενταετία 2015-2020, όταν οι χώρες μας, Ελλάδα και Κύπρος, προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Πέραν, όμως, αυτού που προανέφερα, εκείνο που οφείλω να αναδείξω είναι ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος, όντας βαθύτατος γνώστης, ειδικότερα της νομικής διάστασης του Κυπριακού, αξιοποιούσε κάθε διεθνές βήμα για να διαφωτίσει για αυτή την ανοικτή πληγή ως την αισχύνη του πολιτισμένου κόσμου που, δυστυχώς, ανέχεται την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κάθε έννοιας Δικαίου σε βάρος ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Κράτους, μέλους των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πολιτική σαφήνεια, νομική τεκμηρίωση και ορθολογική προσέγγιση, ο Προκόπης Παυλόπουλος αγγίζει τον πυρήνα του Κυπριακού και υπογραμμίζει με τρόπο εξαιρετικά απλό, σε όλους κατανοητό, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει λύση που να παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Αυτή η κρυστάλλινη θέση αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της δικής μας προσπάθειας για απαλλαγή από την κατοχή, για άρση του κατοχικού συρματοπλέγματος και τερματισμό του απαράδεκτου στάτους κβο.

Για όλα αυτά, και για πολλά άλλα, ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε τον Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος από σήμερα, μαζί με τα άλλα ενθυμήματα που του προσφέρθηκαν κατά την πολυετή διαδρομή του, θα παραλάβει την τιμητική διάκριση του Δήμου Λευκάρων. Είναι άλλο ένα ιδιότυπο παράσημο, που του προσφέρει ο λαός μας εις ένδειξη εκτίμησης και αγάπης».