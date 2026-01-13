Σε περίπτωση εκεχειρίας ή «ειρηνευτικής» συμφωνίας - Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη» ένα ενδιαφέρον κείμενο για τις εξελίξεις που τρέχουν στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας ενόψει και του ενδεχόμενου ειρηνευτικής συμφωνίας:

Με στρατιωτικές προετοιμασίες μπροστά στο ενδεχόμενο μιας «ειρηνευτικής» συμφωνίας εξελίσσεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, με τους Ευρωπαίους να επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους στον γεωπολιτικό συσχετισμό δυνάμεων σε Ανατολική Ευρώπη, Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα.

Η Βρετανία θα αποδεσμεύσει 200 εκατ. λίρες (230 εκατ. ευρώ) ώστε να προετοιμάσει τις Ενοπλες Δυνάμεις της για το ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξής τους στην Ουκρανία, στο πλαίσιο «πολυεθνικής δύναμης», εφόσον το Κίεβο συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Ρωσία, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Λονδίνο.

Εκείνη τη μέρα ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι συναντήθηκε στο Κίεβο με τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι.

Τα χρήματα αυτά, που θα αντληθούν από τον βρετανικό στρατιωτικό προϋπολογισμό του 2026, θα επιτρέψουν την «προμήθεια νέων οχημάτων, συστημάτων επικοινωνιών και δυνατοτήτων προστασίας έναντι drones, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα βρετανικά στρατεύματα θα είναι έτοιμα για ανάπτυξη».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη βδομάδα, στο πλαίσιο του «Συνασπισμού των Προθύμων», Γαλλία, Βρετανία και Ουκρανία υπέγραψαν τη λεγόμενη «Διακήρυξη των Παρισίων» για «εγγυήσεις ασφαλείας» στο Κίεβο, μετά από μια εκεχειρία ή συμφωνία, μεταξύ άλλων και με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε να αποσαφηνίσει «το συντομότερο δυνατόν» το περιεχόμενο της κοινής δήλωσης και διαβεβαίωσε ότι το κοινοβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η παραγωγή των drones ανάσχεσης «Octopus» θα ξεκινήσει αυτόν τον μήνα στη Βρετανία «με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας», σημείωσε το βρετανικό υπουργείο Αμυνας.

Επιπλέον, το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο βαθιάς κρούσης για την Ουκρανία, προκειμένου να υποστηρίξει τις πολεμικές προσπάθειές της εναντίον της Ρωσίας.

Στο πλαίσιο του έργου, με την ονομασία «Nightfall», η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι ξεκίνησε διαγωνισμό για την ταχεία ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων εδάφους που θα μπορούν να μεταφέρουν κεφαλή 200 κιλών σε βεληνεκές άνω των 500 χιλιομέτρων.

Την ανάπτυξη «δυτικών στρατευμάτων» και τον εξοπλισμό της Ουκρανίας εξακολουθεί να απορρίπτει η Μόσχα.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών επανέλαβε τη βούλησή της να διατηρήσει τις στρατιωτικές δαπάνες, μετά την εμφάνιση δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για έλλειμμα 32 δισ. ευρώ στον «αμυντικό» προϋπολογισμό.

Εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε χθες ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως «οι απαιτήσεις στον τομέα της άμυνας αυξάνονται καθώς κλιμακώνεται η ρωσική επιθετικότητα».

Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει προβλέψει «τη μεγαλύτερη αύξηση των αμυντικών δαπανών από τον Ψυχρό Πόλεμο, συνολικού ύψους 270 δισ. λιρών (311 δισ. ευρώ) γι' αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο».

Η Βρετανία έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ της μέχρι το 2035, σύμφωνα με τον στόχο που έχει θέσει το ΝΑΤΟ.

Παράλληλα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ουκρανίας και το Σάββατο έγιναν αντίστοιχες συνομιλίες.

Μολδαβία: Επανέρχεται το θέμα της ένωσης με τη Ρουμανία

Σε ένα ακόμα μέτωπο της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας, στη Μολδαβία, επανέρχεται η συζήτηση για επανένωση με τη Ρουμανία και η «φιλο-ΕΕ» Μολδαβή Πρόεδρος, Μάγια Σάντου, δήλωσε ότι θα ψηφίσει υπέρ της επανένωσης αν το θέμα τεθεί σε δημοψήφισμα.

Με πληθυσμό περίπου 2,4 εκατ. ανθρώπων, η Μολδαβία, που βρίσκεται ανάμεσα στη Ρουμανία και στην Ουκρανία, έχει γίνει πεδίο έντονης ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης. Χαρακτηριστικές είναι οι αλληλοκατηγορίες ΕΕ - Ρωσίας για τις παρεμβάσεις τους στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως και για την αποσχισθείσα «φιλορωσική» περιοχή της Υπερδνειστερίας, όπου σταθμεύουν ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

«Αν γίνει δημοψήφισμα, θα ψηφίσω υπέρ της επανένωσης με τη Ρουμανία», είπε η Σάντου μιλώντας στο βρετανικό podcast «The Rest is Politics».

«Κοιτάξτε τι συμβαίνει σήμερα στη Μολδαβία. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στον κόσμο. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για μια μικρή χώρα όπως η Μολδαβία να επιβιώσει ως δημοκρατία, ως κυρίαρχο κράτος, και, φυσικά, να αντισταθεί στη Ρωσία».

Η Σάντου επανεξελέγη Πρόεδρος τον Νοέμβρη του 2024, με περίπου 55% των ψήφων, νικώντας τον θεωρούμενο ως «φιλορώσο» αντίπαλό της.

Η Σάντου πρόσθεσε ότι αποδέχεται το γεγονός πως η ιδέα της επανένωσης με τη Ρουμανία δεν υποστηρίζεται από την πλειοψηφία στη Μολδαβία - σε αντίθεση με την ένταξη στην ΕΕ, για την οποία η χώρα υπέβαλε αίτηση το 2022 και την οποία χαρακτήρισε «πιο ρεαλιστικό στόχο».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου τα 2/3 των Μολδαβών αντιτίθενται στην επανένωση, ενώ η υποστήριξη είναι υψηλότερη στη Ρουμανία.

Εκατέρωθεν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στην Ουκρανία μέσα στην παγωνιά, μετά τα ρωσικά χτυπήματα των τελευταίων ημερών.

Περίπου 35.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην περιφέρεια της Οδησσού ύστερα από ρωσική επίθεση με drone, όπως ανακοίνωσε χθες η εταιρεία ηλεκτροδότησης DTEK, κάνοντας λόγο για σοβαρή ζημιά που θα χρειαστεί χρόνο για να αποκατασταθεί.

Λόγω των σφοδρών αεροπορικών πληγμάτων τις τελευταίες ημέρες, ουσιαστικά δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα Κίεβο, στο Ντνίπρο, στην Οδησσό και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν προβλήματα στη θέρμανση και στην υδροδότηση για εκατομμύρια ανθρώπους.

Η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 340 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, και για να βοηθήσει την κυβέρνηση να διατηρήσει κρίσιμης σημασίας υπηρεσίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης ότι έθεσαν υπό τον ελέγχό τους το χωριό Μπιλοχίργια στην περιοχή Ζαπορίζια.

Σύμφωνα δε με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, ο νέος βαλλιστικός πύραυλος γενιάς «Oreshnik», που ερρίφθη την Παρασκευή, έθεσε στο στόχαστρο κρατικό εργοστάσιο αεροναυπηγικής στο Λβιβ (δυτικά), το οποίο «τέθηκε εκτός λειτουργίας». Το εργοστάσιο αυτό χρησιμοποιούνταν για την «επισκευή και συντήρηση του αεροναυπηγικού υλικού των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, περιλαμβανομένων των αεροσκαφών F-16 και MiG-29 που προμήθευσαν οι δυτικές χώρες».

Από την πλευρά της η Ουκρανία εξακολουθεί να στοχεύει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Το Σάββατο οι ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τη νύχτα έπληξαν τον τερματικό πετρελαϊκό σταθμό Ζουτόβσκαγια στη ρωσική περιφέρεια Βόλγκογκραντ.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία με drones τη νύχτα του Σαββάτου εναντίον της πόλης Βορονέζ στη νότια Ρωσία. Περισσότερες από 10 πολυκατοικίες, περίπου 10 σπίτια, ένα σχολείο και πολλά κυβερνητικά κτίρια υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Την Κυριακή οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρεις πλατφόρμες γεωτρήσεων στην Κασπία Θάλασσα που ήταν ιδιοκτησίας της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας «Lukoil».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία «Chevron» σχετικά με το πεδίο πετρελαϊκών γεωτρήσεων «Δυτικό Κούρνα 2», το οποίο διαχειρίζεται η ρωσική «Lukoil», όπως δήλωσε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ.

Το εν λόγω πετρελαϊκό πεδίο αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ρωσικής εταιρείας στο εξωτερικό.

Η «Chevron» και η «ExxonMobil» συγκαταλέγονται στις εταιρείες που ενδέχεται να καταθέσουν προσφορές για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της «Lukoil», μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της ρωσικής εταιρείας.