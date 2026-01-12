Τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις που χρησιμοποιεί στη συνέντευξή του στην «Καθημερινή» ο υπουργός Άμυνας.

Τέσσερα πολύ ενδιαφέρονται σημεία για την εσωτερική πολιτική σκηνή περιλαμβάνει η συνέντευξη του Νίκου Δένδια στην «Καθημερινή» της Κυριακής ενώ ιδιαίτερη σημασία εμφανίζουν οι επισκέψεις του υπουργού Άμυνας ανά την χώρα για σειρά εκδηλώσεων που δεν έχουν σχέση με το κυβερνητικό αντικείμενό του.

1. ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ»: Το πιο τολμηρό θέμα που έθεσε ο Νίκος Δένδιας στη συνέντευξή του στον Βασίλη Νέδο ήταν η θέση του για την κατάργηση του μοντέλου του «επιτελικού κράτους» το οποίο θεωρεί ξεπερασμένο και συγκεντρωτικό, που δημιουργεί προβλήματα στην αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. «Επιλογές που έγιναν στο παρελθόν, ίσως πρέπει σήμερα, υπό το κράτος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, να αναθεωρηθούν. Μπορούμε, και είμαι βέβαιος γι’ αυτό, να επανασυσπειρώσουμε την κοινωνική μας βάση και να θέσουμε στο περιθώριο δυνάμεις λαϊκισμού και διχασμού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας.

2. ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ΔΟΓΜΑ ΤΙΣ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ: Εκτιμώντας προφανώς ότι αυτοδυναμία δεν υπάρχει στον ορίζοντα των πρώτων εκλογών, αλλά ούτε και σε τυχόν δεύτερες, ο Νίκος Δένδιας τονίζει ότι «οι μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν είναι δόγμα». Θέτει μάλιστα και τους όρους που πρέπει να πληροί μια κυβέρνηση συνεργασίας. «Η Νέα Δημοκρατία ορίζεται από το καταστατικό της ως κόμμα αρχών, όχι ως συνασπισμός άσκησης κυβερνητικής εξουσίας. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν είναι δόγμα. Έχουν αποδειχθεί, όμως, εργαλείο σταθερότητας, καθώς διαθέτουν «καθαρή» λαϊκή εντολή. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι ο αριθμός των κομμάτων που συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση, αλλά η ικανότητα αυτή να λαμβάνει αποφάσεις και να υλοποιεί πολιτικές με συνέπεια. Σε περιόδους έντονων προκλήσεων, όπως αυτή που διανύουμε, η χώρα χρειάζεται καθαρές αποφάσεις και αποτελεσματικές πολιτικές, όχι θολές ισορροπίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

3. ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ- ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΔ: Ο υπουργός Άμυνας λαμβάνει σαφείς αποστάσεις από τις επιθέσεις που δέχονται για τις παρεμβάσεις τους οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ στηρίζει την πολυσυλλεκτικότητα της ΝΔ υπό την προϋπόθεση ότι θα στηρίζεται στο ιδεολογικό και πολιτικό όριο της παράταξης. «Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος του δημόσιου διαλόγου και αντιμετωπίζονται με τον δέοντα θεσμικό σεβασμό. Η ιστορική εμπειρία έχει τη σημασία της και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, καθώς ενδυναμώνει την εθνική θέση. Πάντα, βεβαίως, η ευθύνη των αποφάσεων αφορά την εκλεγμένη κυβέρνηση. Η παράταξή μας υπήρξε πάντοτε πολυσυλλεκτική, αλλά σαφώς διαρθρωμένη, κυρίως από ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό και αξιακό πλαίσιο που καθορίζει και την κυβερνητική πρακτική μας», επισημαίνει με νόημα.

4. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΟΝ ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΧΗΓΟΣ: Εμμέσως πλην σαφώς απαντά και για την καθυστέρηση της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι μικρότητες και η βουλιμία της εξουσίας δεν με αφορούν. Έχοντας πλήρη αίσθηση της απόστασης από το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Κέρκυρας μέχρι τη θέση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, αισθάνομαι υπερπλήρης. Ο δημόσιος λόγος και η στάση μου διαμορφώνονται από το συνταγματικό καθήκον μου και τη συναίσθηση εθνικής ευθύνης».

-ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Στην Πάτρα για την κοπή της πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας βρέθηκε την Κυριακή ο Ν. Δένδιας, ο οποίος τις ημέρες που βρίσκεται στη χώρα και του το επιτρέπει η καυτή ατζέντα του υπουργείου του πραγματοποιεί επισκέψεις ανά τη χώρα. Προφανώς στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία.