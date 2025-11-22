ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζουν τους λαούς για «φέρετρα» και να χάσουν τα παιδιά τους στο μέτωπο μιας ευρύτερης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης- Αναδημοσίευση από τον Ριζοσπάστη.

Τα Παιχνίδια Εξουσίας αναδημοσιεύουν από τον Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου μια ενδιαφέρουσα ρεπορταζοανάλυση (υπογραφή Ε.Μ.) για το τι επιφέρει το σχέδιο Τραμπ για συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας και την προετοιμασία των ευρωπαϊκών λαών προκειμένου «να δουν φέρετρα που θα έχουν πάνω την ευρωπαϊκή σημαία» (!):

Τις αντιθέσεις στο εσωτερικό του ευρωατλαντικού άξονα έρχεται να οξύνει το σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ για έναν «συμβιβασμό» στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς οι προβλέψεις του για τη μοιρασιά της «λείας» βγάζουν ακόμα πιο ενισχυμένες τις ΗΠΑ και εμφανίζονται να ικανοποιούν μια σειρά στόχους της Ρωσίας (η οποία διαθέτει το «χαρτί» της πλεονεκτικής θέσης στην κρεατομηχανή των μαχών στην Ουκρανία), ενώ μένουν «ριγμένες» ΕΕ και Βρετανία, που έχουν «επενδύσει» τεράστια ποσά για τη στήριξη του Κιέβου και την ενίσχυση της γεωπολιτικής τους «επιρροής» συνολικότερα στην Ανατολική Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, οι ολοένα και πιο απροκάλυπτες και κυνικές εκκλήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για να «συνηθίσουν» οι λαοί στην προοπτική ότι «θα χάσουν τα παιδιά τους σε έναν πόλεμο» έρχονται να υπενθυμίσουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι ανεξάρτητα από το αν και πότε θα προχωρήσει ένας συμβιβασμός - σε κάθε περίπτωση προσωρινός και εύθραυστος - στον πόλεμο στην Ουκρανία, όλα τα στρατόπεδα προετοιμάζονται για μια ευρύτερη ιμπεριαλιστική σύγκρουση.

Οι προβλέψεις του σχεδίου των ΗΠΑ

Σύμφωνα με διαρροές σε μεγάλα «δυτικά» ΜΜΕ και πρακτορεία, τα βασικά σημεία του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο φέρεται να καταρτίστηκε μετά από «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τη Ρωσία, είναι τα εξής:

Η Ουκρανία καλείται να παραχωρήσει στη Ρωσία όσα εδάφη εξακολουθεί να ελέγχει στο Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ), δηλαδή περίπου το 14,5% (εδάφη που βρίσκονται σχεδόν εξολοκλήρου στην περιφέρεια Ντονέτσκ). Σε Χερσώνα και Ζαπορίζια προβλέπεται «πάγωμα» στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, με τη Ρωσία να διατηρεί τα εδάφη που έχει καταλάβει. Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνωρίσουν την ντε φάκτο κυριαρχία της Ρωσίας επί της Κριμαίας και του Ντονμπάς.

Ο ουκρανικός στρατός θα μειωθεί στα 600.000 άτομα (σήμερα υπολογίζεται ότι έχει περίπου 850.000) και θα εγκαταλείψει κατηγορίες όπλων.

Το ΝΑΤΟ δέχεται να μην τοποθετήσει στρατεύματα στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία καλείται να κατοχυρώσει στο Σύνταγμά της ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ θα συμπεριλάβει στο καταστατικό του μια διάταξη ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει δεκτή στο μέλλον. Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ.

Δέσμευση της Ρωσίας να μην επιτεθεί στην Ουκρανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και δέσμευση του ΝΑΤΟ να μην επεκταθεί περαιτέρω.

Εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου Αρθρου 5» του ΝΑΤΟ, όπου μελλοντική «σημαντική, σκόπιμη και διαρκής ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία στην Ουκρανία «θα θεωρείται επίθεση που απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια της διατλαντικής κοινότητας». ΗΠΑ και Ευρωπαίοι θα απαντήσουν αναλόγως, μεταξύ άλλων με «συντονισμένη και αποφασιστική στρατιωτική απάντηση». Οι ΗΠΑ θα έχουν το «πάνω χέρι», καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος «μετά από άμεσες διαβουλεύσεις με την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους εταίρους θα καθορίσει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της ασφάλειας».

Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Πολωνία, Φινλανδία και τα άλλα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ επιβεβαιώνουν ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής σταθερότητας και δεσμεύονται να ενεργούν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ για οποιασδήποτε παραβίαση.

Επιστροφή της Ρωσίας στο G8, με άρση κυρώσεων και αμνηστία για εγκλήματα πολέμου.

Τα Ρωσικά θα αναγνωριστούν ως επίσημη κρατική γλώσσα στην Ουκρανία και θα χορηγηθεί επίσημο καθεστώς στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

100 δισ. δολάρια «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επενδυθούν σε σχέδια υπό τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και τις επενδύσεις στην Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να λαμβάνουν το 50% από τα κέρδη της πρωτοβουλίας. Τα υπόλοιπα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια θα αποδεσμευτούν και θα επενδυθούν σε ένα ξεχωριστό αμερικανορωσικό όχημα επενδύσεων.

ΕΕ και Βρετανία επιμένουν ότι «θα υπερασπιστούν την Ουκρανία»

ΕΕ και Βρετανία, βλέποντας ότι το σχέδιο Τραμπ μειώνει τη γεωπολιτική «επιρροή» τους, ξεκαθαρίζουν πως κανένα σχέδιο δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την Ευρώπη και την Ουκρανία.

Οι αντιθέσεις αυτές στον ευρωατλαντικό άξονα εκφράστηκαν καθαρά την Παρασκευή στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας με τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι, τονίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πρέπει να παραμείνουν ικανές να υπερασπιστούν την κυριαρχία της χώρας.

Οι 3 Ευρωπαίοι ηγέτες διαβεβαίωσαν τον Ζελένσκι για τη συνεχή και πλήρη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. Ολες οι αποφάσεις που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ πρέπει να συμφωνηθούν από όλα τα κράτη - μέλη τους, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το «Reuters», Ουκρανία, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία επεξεργάζονται μια αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο. Η δε «Wall Street Journal» αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να βρουν τρόπο να πείσουν το Κίεβο να υποστηρίξει τη δική τους αντιπρόταση.

Διάγγελμα Ζελένσκι και δηλώσεις Πούτιν

Σε διάγγελμά του προς το έθνος ο Β. Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της Ιστορίας της» και έχει να επιλέξει «είτε να χάσει έναν σημαντικό εταίρο (σ.σ. τις ΗΠΑ) είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της».

Πρέπει να επιλέξει «είτε τα δύσκολα 28 σημεία, είτε έναν εξαιρετικά σκληρό χειμώνα - τον πιο δύσκολο - και περαιτέρω κίνδυνους», ενώ προαναγγέλλοντας μια ενδεχόμενη «υποχώρηση» στα παζάρια είπε ότι «είμαστε, φυσικά, φτιαγμένοι από ατσάλι, αλλά ακόμα και το πιο ανθεκτικό μέταλλο κάποια μέρα δεν θα αντέξει πλέον».

Στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ «θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις, αλλά δεν θα δώσουμε στον εχθρό αφορμή να πει ότι η Ουκρανία είναι αυτή που δεν θέλει ειρήνη», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν, μιλώντας την Παρασκευή στο ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας, δήλωσε ότι η Μόσχα έχει στα χέρια της το αμερικανικό σχέδιο και ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια «τελική διευθέτηση» της σύγκρουσης. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για «ειρηνευτικές» διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι ΗΠΑ δεν έχουν αποσπάσει ακόμα την έγκριση της Ουκρανίας για το σχέδιο Τραμπ.

«Ετοιμαστείτε για να χάσετε τα παιδιά σας σε έναν πόλεμο»...

«Ετοιμαστείτε για σκεπασμένα με σημαίες φέρετρα» και «για να χάσετε τα παιδιά σας σε έναν πόλεμο»... Μόνο την τελευταία εβδομάδα οι συντονισμένες και κυνικές εκκλήσεις να «συνηθίσουν» οι λαοί της Ευρώπης ότι θα σκοτωθούν σε έναν πόλεμο, δείχνουν πως οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί προχωρούν γοργά και πλησιάζει ένα γενικευμένο ξαναμοίρασμα του κόσμου με τα όπλα.

Η παραγωγή όπλων εκτοξεύεται και εξελίσσεται, αλλά οι ιμπεριαλιστές «ανησυχούν», γιατί το ζήτημα είναι ποιοι θα τα χειριστούν, πρόθυμοι να σκοτώσουν και να σκοτωθούν, αλλά και πώς θα προετοιμαστούν οι λαοί ψυχολογικά. Με ποιες «ιδέες» θα πειστούν να δεχτούν αδιαμαρτύρητα τις θυσίες που απαιτούνται για τους τεράστιους εξοπλισμούς και τελικά να θυσιαστούν και οι ίδιοι για τον «κοινό σκοπό»: Να βγουν κερδισμένα τα ευρωπαϊκά μονοπώλια έναντι των ρωσικών, των αμερικανικών, των κινεζικών κ.ά. στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Ευρώπης αναλαμβάνουν ενεργά το καθήκον να προετοιμαστούν ιδεολογικά και ψυχολογικά οι λαοί, να μείνουν πειθήνιοι, ενώ θα χάνουν ακόμα και τα παιδιά τους, για να ανοίξουν κερδοφόροι δρόμοι για το κεφάλαιο.

Η διέξοδος δεν είναι, φυσικά, να ...καπνίσουν οι νέοι μαριχουάνα, για να κοπούν στις ιατρικές εξετάσεις για στράτευση - όπως πρότεινε το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα «Αριστερά» (Linke) στη Γερμανία.

Οι λαοί της Ευρώπης καλούνται τώρα να αντισταθούν οργανωμένα και συντονισμένα στα ιμπεριαλιστικά σχέδια που τους σπρώχνουν να γίνουν «κρέας για τα κανόνια» και όταν έρθει η ώρα να στρέψουν τα όπλα προς τα εκεί που πρέπει.

Γάλλος στρατηγός: Η χώρα να προετοιμαστεί «να χάσει τα παιδιά της»

Μιλώντας σε συνέδριο δημάρχων, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Φ. Μαντόν είπε ότι θα πρέπει η χώρα να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο «να χάσει τα παιδιά της».

Αναφερόμενος στον ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, έκανε λόγο για «κρίση με τη Ρωσία» και κάλεσε τους δημάρχους στις επικοινωνίες τους με τους δημότες να κάνουν λόγο για την «ψυχική δύναμη» που απαιτείται για να «αποδεχθούν οι Γάλλοι να υποφέρουν για να προστατεύσουν αυτό που είναι».

«Εχουμε όλη τη γνώση, όλη την οικονομική και δημογραφική δύναμη για να αποτρέψουμε το καθεστώς της Μόσχας», δήλωσε. Αλλά εάν η Γαλλία «δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί να χάσει τα παιδιά της, να υποφέρει οικονομικά επειδή θα δοθούν προτεραιότητες στην αμυντική παραγωγή, τότε βρισκόμαστε σε κίνδυνο».

Στο ίδιο κλίμα η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους Γάλλους να είναι πάντα έτοιμοι για «ενδεχόμενες κρίσεις», πολεμικές, υγειονομικές, φυσικών καταστροφών κ.λπ. μαζί με οδηγίες επιβίωσης 72 ωρών.

Γερμανός υπ. Αμυνας: Το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι στην Ευρώπη;

Αντίστοιχα, ο Γερμανός υπουργός Αμυνας, Μπ. Πιστόριους, σε συνέντευξή του στη FAZ υποστήριξε ότι «μια ρωσική επίθεση» στην Ευρώπη θα μπορούσε να συμβεί «ήδη από το 2028» σύμφωνα με υπολογισμούς των υπηρεσιών πληροφοριών και των στρατιωτικών αναλυτών. Επίσης, πρόσθεσε, ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί εκτιμούν πως «το φετινό καλοκαίρι μπορεί να ήταν το τελευταίο ειρηνικό στην Ευρώπη»...

Είναι ενδεικτική των πολεμικών προετοιμασιών η μεγάλη άσκηση της Bundeswehr με ελεύθερους σκοπευτές και θεωρητικά σενάρια «μάχης» εντός αστικού ιστού, που διεξήχθη στο Βερολίνο. Στόχος είναι να δοκιμαστούν πιθανά σενάρια επιθέσεων, αλλά και οι αντοχές κρίσιμων υποδομών της πρωτεύουσας, όπως το δίκτυο του μετρό, οι εγκαταστάσεις μιας παλιάς χημικής βιομηχανίας και ένα επιχειρησιακό κέντρο της αστυνομίας.

Ο δε πρόεδρος της Airbus Ρ. Ομπερμαν κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να αποκτήσουν τακτικά πυρηνικά όπλα σε απάντηση στην απειλή που θέτουν οι ρωσικοί πύραυλοι Iskander, που έχουν αναπτυχθεί στο Καλίνινγκραντ και μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές και στους πυρηνικούς πυραύλους που αναπτύχθηκαν στη Λευκορωσία.