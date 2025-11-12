Συνεχίζει τις μεγάλες του πρωτοβουλίες ο υπουργός Άμυνας.

Το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις επρόκειτο να ανακοινώσει την Τετάρτη ο Νίκος Δένδιας.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για χτίσιμο 10.000 κατοικιών που θα χρησιμοποιούνται από στρατιωτικούς, τρεις χιλιάδες εκ των οποίων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα χωρίς το πρόγραμμα να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό αλλά μεταξύ άλλων με χρήματα που εξοικονομήθηκαν από δράσεις του υπουργείου, όπως το κλείσιμο αχρείαστων στρατευμάτων κοκ.

Το επόμενο διάστημα, μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας επικεντρώνει την προσοχή του σε δυο ακόμα πρωτοβουλίες του υπουργείου του:

-Την Παρασκευή στο Πετροχώρι πραγματοποιείται άσκηση κατά την διάρκεια της οποίας για πρώτη φορά εταιρίες οπλικών συστημάτων θα δοκιμάσουν στο πεδίο οπλικά συστήματα που παράγουν, προκειμένου να διαπιστώσουν την αποτελεσματικότητά τους και να προχωρήσουν σε μαζικότερη παραγωγή. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, για 17 εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες, που μεταξύ άλλων παράγουν και drones.

-Την προσεχή Δευτέρα θα σηκωθεί στη Γαλλία η ελληνική σημαία στη νέα φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο υπουργός Άμυνας συνεχίζει να κινείται βάση σχεδίου, δείχνοντας γιατί είναι ο πρώτος τη τάξει "δελφίνος" στη Νέα Δημοκρατία.