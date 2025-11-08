Οι «αμετακίνητοι κορυφαίοι», η «σφαγή των εξωκοινοβουλευτικών» και οι σκοπιμότητες ενόψει της κάλπης - 6+1 ερωτήματα για το τελευταίο ανασχηματισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

1. ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ; Στο ...μπλοκάκι Μητσοτάκη οι αλλαγές στην κυβέρνηση είναι προγραμματισμένες για το τέλος του χειμώνα αρχές της άνοιξης. Θα πρόκειται για τον τελευταίο ανασχηματισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί θα είναι αυτή με την οποία η χώρα θα οδηγηθεί στις κάλπες. Κάλπες που ο πρωθυπουργός θα ήθελε να διεξαχθούν τον προσεχή Μάρτιο του 2027, ενώ θεωρεί πως θα ακολουθήσουν και δεύτερες τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο του 2027. Και το Μαξίμου ωστόσο δέχεται πως από το φθινόπωρο του 2026 και μετά οι κάλπες μπορεί να στηθούν ανά πάσα στιγμή.

2. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης ως προς το σχεδιασμό και την αποδοτικότητα της κυβέρνησης, πέραν των πολιτικών που ακολουθούνται, είναι το ...Μαξίμου! Η υπόθεση των ΕΛΤΑ το δείχνει περίτρανα, το ομολογούν οι ίδιοι οι βουλευτές. Είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που οι πιέσεις για επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη εντείνονται, με τις πληροφορίες να επιμένουν πως κάποια στιγμή προ μηνών ο πρωθυπουργός το σκέφτηκε αλλά «η μεγάλη επιστροφή» εμποδίστηκε από «βέτο» συγγενικών προσώπων. Κάποιοι θεωρούν ως λύση την επιστροφή του Γιώργου Γεραπετρίτη αλλά είναι δύσκολη η μετακίνησή του από το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει στοχοποιηθεί από το εσωτερικό του κόμματος και μεγάλο μέρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εκφράζει δυσφορία εναντίον του. Σε κάθε περίπτωση το Μαξίμου αποτελεί τον «γόρδιο δεσμό» που έχει να λύσει ο πρωθυπουργός όταν γίνει ο ανασχηματισμός.

3. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΤΟ ΑΛΥΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; Αν το Μαξίμου αποτελεί τον «γόρδιο δεσμό» του ανασχηματισμού, το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των βουλευτών που θα μείνουν εκτός κυβέρνησης αποτελεί το πρόβλημα που δεν έχει λύση! Όσοι βουλευτές μείνουν εκτός κυβέρνησης θα θεωρηθούν αποτυχημένοι. Όσοι δεν εισέλθουν σε αυτή θα χάσουν την τελευταία ευκαιρία να βρεθούν ως υπουργοί ή, έστω υφυπουργοί, σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των εσωκομματικών αντιπάλων τους στη μάχη της επανεκλογής. Αρκετοί από αυτούς που θα μείνουν απέξω θα έχουν ως «όπλο» την επιθετική κριτική σε τυχόν αστοχίες της κυβέρνησης, μετατρεπόμενοι πραγματικά σε «αντάρτες», ενώ κάποιοι θα σκεφτούν και τη λύση του κόμματος Σαμαρά εφόσον αυτό γίνει. Η φθορά της κυβέρνησης από τους βουλευτές που θα μείνουν εκτός θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγάλη!

4. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ»; Ένα μείζον θέμα. Νίκος Δένδιας και Κυριάκος Πιερρακάκης δεν μετακινούνται, ο Άδωνις Γεωργιάδης φέρεται να έχει υπόσχεση πως έως τις εκλογές θα παραμείνει στο υπουργείο Υγείας, αδύνατο να μετακινηθεί από το Προστασίας του Πολίτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ερώτημα τι θα γίνει με τον Γιώργο Γεραπετρίτη που κάποιοι θα τον ήθελαν στο Μαξίμου, αλλά η αλλαγή του υπουργού Εξωτερικών με τόσα μέτωπα ανοιχτά και κυρίως με την Διάσκεψη για την ΝΑ Μεσόγειο ενόψει, μάλλον θα παραμείνει στο νεοκλασικό της Βασιλίσσης Σοφίας. Κυβερνητικός εκπρόσωπος σαν τον Παύλο Μαρινάκη δεν πρόκειται να βρεθεί άλλος. Η Λίνα Μενδώνη δεν μετακινείται από το υπουργείο Πολιτισμού, ο Βασίλης Κικίλιας παραμένει σταθερή αξία, ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρότι η ακρίβεια παραμένει κατάφερε να μην αποτελεί θέμα καθημερινής συζήτησης στα κανάλια, η Νίκη Κεραμέως έχει μπροστά της τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οπότε, τι ανασχηματισμός θα γίνει και τι εντύπωση νέου ξεκινήματος θα δοθεί;

5. Η «ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ»; Ενόψει των εκλογών και της προσπάθειας να χωρέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές εκτιμάται ότι στον ανασχηματισμό θα γίνει η «σφαγή των εξωκοινοβουλευτικών», ιδίως υφυπουργών. Οι βουλευτές το έχουν ήδη θέσει.

6. ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ «ΔΟΜΙΚΟΣ»; Το άλλο με τον ...Τοτό το ξέρετε; Ο πρωθυπουργός θα κοιτάξει να ενισχύσει με υπουργοποίηση βουλευτών περιφέρειες που η ΝΔ έχει πρόβλημα, να αποτρέψει βουλευτές να φύγουν προς τυχόν κόμμα Σαμαρά, να αδρανοποιήσει "αντάρτες" κοκ! Επίσης να "ανταμείψει" κάποιους που στηρίζουν στα δύσκολα, όπως πχ ο Μακάριος Λαζαρίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

7. «ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»: Το έλεγε με το γνωστό σαρδόνιο χαμόγελό του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για τον Γιώργο Παπανδρέου. Ισχύει όμως απολύτως και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους ανασχηματισμούς. Κάτι που φάνηκε όλες τις φορές που επιχείρησε αλλαγές στην κυβέρνηση. Και αυτό αποτελεί ένα επιπλέον πρόβλημα για τον επικείμενο ανασχηματισμό.