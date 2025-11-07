«Να ξεμπερδεύει» με τις διαφοροποιήσεις θέλει ο πρωθυπουργός.

Διαστάσεις λαμβάνει η αμφισβήτηση τομέων της κυβερνητικής πολιτικής από μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

Στην υπόθεση του κλεισίματος των καταστημάτων των ΕΛΤΑ οι «γαλάζιοι» βουλευτές που διαφώνησαν επί της ουσίας αλλά και με τακτικούς χειρισμούς των αρμοδίων υπουργών αποτέλεσαν την απόλυτη πλειοψηφία. Αμέσως δε μετά ακολούθησε η ερώτηση έντεκα βουλευτών για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρά τις παραδοχές πως ο βουλευτής έχει καθήκον να ελέγχει την κυβέρνηση, το Μαξίμου φέρεται να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένο με την κατάσταση και αναζητά τρόπους να θέσει τέλος στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και μάλιστα πριν τον επικείμενο ανασχηματισμό καθώς αμέσως μετά τα φαινόμενα των διαφοροποιήσεων όπως είναι λογικό θα πολλαπλασιαστούν.

Ο τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης είναι λεπτός, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν περαιτέρω εντάσεις. Δεν αποκλείεται μάλιστα το επόμενο διάστημα μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση να θέσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Ενδιαφέρον μάλιστα έχει αν και πώς θα αντιδράσει σε μια τέτοια περίπτωση ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, αλλά και αν και τι μηνύματα θα αποστείλει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.