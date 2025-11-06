Γιατί οι βουλευτές που θα μείνουν εκτός κυβέρνησης θα αποτελέσουν μείζον πρόβλημα για το Μαξίμου.

Ότι τυχόν ανασχηματισμός είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν χωρά καμιά αμφιβολία.

Πρόκειται άλλωστε για τον τελευταίο ανασχηματισμό πριν από τις κάλπες και μάλιστα με τη ΝΔ να δυσκολεύεται ακόμα και στην -αμφιλεγόμενη- εκτίμηση ψήφου να φτάσει τα ποσοστά των ευρωεκλογών και άρα ο ένας στους τρεις νυν βουλευτές δεν θα ξαναεκλεγούν!

Ο επικείμενος ανασχηματισμός αποτελεί προφανώς την τελευταία ευκαιρία κάποιων βουλευτών να εισέλθουν στην κυβέρνηση ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους.

-Όσοι βγουν από την κυβέρνηση θα χαρακτηριστούν «αποτυχημένοι», ανεξαρτήτως τα καλά λόγια που θα ακούσουν από τους αντικαταστάτες τους.

-Όσοι δεν μπουν στην κυβέρνηση θα έχουν χάντικαπ έναντι των συνυποψηφίων τους.

Τι θα πράξουν;

-Ένα μέρος εξ αυτών θα βγει στα κεραμίδια, σκληραίνοντας τη στάση τους εναντίον το Μαξίμου. Για παράδειγμα, αν συνέβαινε το κλείσιμο των ΕΛΤΑ μετά από τον ανασχηματισμό η κριτική βουλευτών δεν θα ήταν γενική και αόριστη. Θα ζητούσαν πχ ευθέως τα κεφάλια των υπουργών που είχαν την ευθύνη!

-Ένα μικρότερο μέρος που δεν θα έχει καμιά ελπίδα επανεκλογής με τη ΝΔ θα έχει τη λύση ενός άλλου δεξιού κόμματος, όπως πχ αυτό του Αντώνη Σαμαρά, αρκεί να παραιτηθούν από την έδρα τους ή να προσχωρήσουν στο κόμμα μετά τη διάλυση της Βουλής.

-Κάποιοι θα επιλέξουν να μην είναι ξανά υποψήφιοι, γεγονός που θα εντείνει το μήνυμα της ηττοπάθειας.

Να το ξαναπούμε: Ο ανασχηματισμός είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη!