Καμία απόφαση για βιώσιμη λύση δεν θα είναι εύκολη- Στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ και οι εργαζόμενοι, που ζητούν τους μισθούς τους και προτείνουν λύσεις.

Ένα από τα πλέον καυτά προβλήματα της Κουμουνδούρου, το θέμα μιας βιώσιμης λύσης για τα κομματικά μέσα, συζητά σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Το θέμα χειρίζονται αποκλειστικά ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος και ο υπεύθυνος για τα μέσα Γιάννης Μπουλέκος, ενώ η εκτίμηση είναι πως για να υπάρξει βιώσιμη λύση θα πρέπει η Κυριακάτικη Αυγή, η ιστοσελίδα και το ραδιόφωνο «Στο Κόκκινο» να λειτουργήσουν με το μισό προσωπικό.

Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα όσο καθυστερεί τόσο διογκώνεται. Αφενός γιατί -παρά τις ρυθμίσεις- τα χρέη αυξάνονται και αφετέρου γιατί μετά τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ με τα ποσοστά που ενδεχομένως πάρει θα λάβει πολύ χαμηλότερη κρατική αποζημίωση, με αποτέλεσμα τα χρήματα που θα μπορεί να διαθέσει για τα κομματικά μέσα να είναι πολύ λιγότερα.

Η αλήθεια είναι πως στον ένα χρόνο προεδρίας του Σωκράτη Φάμελλου οφείλεται στους εργαζόμενους ένας μόνο μισθός, υπάρχουν όμως και τρισήμισυ που οφειλόταν όταν ανέλαβε.

Στην Πολιτική Γραμματεία θα παραστούν για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη βιωσιμότητα των μέσων οι εργαζόμενοι σε αυτά.

Όπως αναφέρουν, πάντως, πηγές της Κουμουνδούρου όποια βιώσιμη λύση και αν επιλεγεί δεν θα είναι καθόλου εύκολη.